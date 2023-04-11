Sezin Akbaşoğulları tiyatro, dizi ve film oyuncusudur.
22 Nisan 1981 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları Yine Başladılar Şarkılarına adlı oyunla başladı.
Babasının tayinleri nedeni ile İzmir, Ankara, Belçika, Diyarbakır, Sivas ve en son olarak tekrar Ankara’da yaşadı.
13-14 yaşlarında oyuncu olmaya karar verdi. İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara Bilkent Üniversitesi Müzikal ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Kamera karşısına ise ilk kez Bizim Evin Halleri ile geçti.
İlk çıkışını Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile yakalamıştır.
Selim Demirdelen’in yönetmenliğini yaptığı Kavşak filmiyle 17. Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü Nergis Öztürk ile paylaştı.
Boğa burcundandır. 1.65 m. boyundadır ve 54 kilodur.
Filmleri
2004 – Gülizar / Yardımcı Karakter
2004 – Bir Aşk Hikayesi (Dünya) Başrol Oyuncusu
2008 – O… Çocukları (Meryem) Başrol Oyuncusu
2010 – Kardelen (Ülker) Başrol Oyuncusu
2010 – Kavşak (Arzu) Başrol Oyuncusu
2011 – Yabancı (Özgür) Başrol Oyuncusu
2014 – Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (Müzeyyen) Başrol Oyuncusu
2018 – Sevgili Komşum (Nevin) Başrol Oyuncusu
2020 – Ceviz Ağacı (Yaprak) Başrol Oyuncusu
Kısa Filmleri
2005 – Küpeler (Zeynep) Başrol oyuncusu
2014 – Dün Bugün Yarın – Başrol oyuncusu
Dizileri
2000-2003 – Bizim Evin Halleri (Doğa) Yardımcı oyuncu
2005 – Beyaz Gelincik (Meral Ceren Duru/Karakucak/Aslanbaş) Başrol oyuncusu
2005 – Eylül (Zeynep Öğretmen) Yardımcı oyuncu
2007 – Sır Gibi (Deniz) Başrol oyuncusu
2008 – Derdest (Gaye Acar) Başrol oyuncusu
2009 – Ah Kalbim (Candan) Başrol oyuncusu
2010-2011 – Küstüm Çiçeği (Gülten Zeycanlı) Yardımcı oyuncu
2011 – Sen de Gitme (Ceyda Sevi) Başrol oyuncusu
2012-2013 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Eylül Fidan) Yardımcı oyuncu
2014 – Ah Neriman (Itır Kamer) Yardımcı oyuncu
2015 – Racon: Ailem İçin (Sedef Ercan) Başrol oyuncusu
2015 – Hatırla Gönül (Selma) Yardımcı oyuncu
2016 – Cesur ve Güzel (Cahide Korludağ) Yardımcı oyuncu
2017 – Fi (Işıl) Konuk oyuncu
2017 – Ufak Tefek Cinayetler (Elif Işık) Yardımcı oyuncu
2018 – Babamın Günahları (Melike) Başrol oyuncusu
2018 – Ağlama Anne (Özlem Alan) Başrol oyuncusu
2020 – Kırmızı Oda (Hediye) Konuk oyuncu
2021 – 10 Bin Adım (Selen) Konuk oyuncu
2021 – Uyanış: Büyük Selçuklu (Zübeyde Hatun) Başrol oyuncusu
2022 – Üç Kuruş (Azade) Yardımcı oyuncu
2022 – O Kız (Sitare) Başrol oyuncusu
2023 – Tetikçinin Oğlu (Huri)
Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları
Çenadengizi / Oyuncu – 2021
Ay Tedirginliği / Oyuncu – 2021
Evlat / Anne – 2019
Kızgın Damdaki Kedi / Oyuncu – 2017
An – Blink / Oyuncu – 2015
Kral (Soytarım) Lear / Regan – 2014
Ay Tedirginlği / Oyuncu
Ödülleri
2010 ‘’Kavşak’’ See a Paris Güney Doğu Avrupa Sinemaları Festivali – En İyi Kadın Oyuncu
2010 “Kavşak” 17. Adana Altın Koza Film Şenliği – En İyi Kadın Oyuncu