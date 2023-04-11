Sezin Akbaşoğulları tiyatro, dizi ve film oyuncusudur.

22 Nisan 1981 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları Yine Başladılar Şarkılarına adlı oyunla başladı.

Babasının tayinleri nedeni ile İzmir, Ankara, Belçika, Diyarbakır, Sivas ve en son olarak tekrar Ankara’da yaşadı.

13-14 yaşlarında oyuncu olmaya karar verdi. İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara Bilkent Üniversitesi Müzikal ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Kamera karşısına ise ilk kez Bizim Evin Halleri ile geçti.

İlk çıkışını Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile yakalamıştır.

Selim Demirdelen’in yönetmenliğini yaptığı Kavşak filmiyle 17. Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü Nergis Öztürk ile paylaştı.

Boğa burcundandır. 1.65 m. boyundadır ve 54 kilodur.

Filmleri

2004 – Gülizar / Yardımcı Karakter

2004 – Bir Aşk Hikayesi (Dünya) Başrol Oyuncusu

2008 – O… Çocukları (Meryem) Başrol Oyuncusu

2010 – Kardelen (Ülker) Başrol Oyuncusu

2010 – Kavşak (Arzu) Başrol Oyuncusu

2011 – Yabancı (Özgür) Başrol Oyuncusu

2014 – Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (Müzeyyen) Başrol Oyuncusu

2018 – Sevgili Komşum (Nevin) Başrol Oyuncusu

2020 – Ceviz Ağacı (Yaprak) Başrol Oyuncusu

Kısa Filmleri

2005 – Küpeler (Zeynep) Başrol oyuncusu

2014 – Dün Bugün Yarın – Başrol oyuncusu

Dizileri

2000-2003 – Bizim Evin Halleri (Doğa) Yardımcı oyuncu

2005 – Beyaz Gelincik (Meral Ceren Duru/Karakucak/Aslanbaş) Başrol oyuncusu

2005 – Eylül (Zeynep Öğretmen) Yardımcı oyuncu

2007 – Sır Gibi (Deniz) Başrol oyuncusu

2008 – Derdest (Gaye Acar) Başrol oyuncusu

2009 – Ah Kalbim (Candan) Başrol oyuncusu

2010-2011 – Küstüm Çiçeği (Gülten Zeycanlı) Yardımcı oyuncu

2011 – Sen de Gitme (Ceyda Sevi) Başrol oyuncusu

2012-2013 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Eylül Fidan) Yardımcı oyuncu

2014 – Ah Neriman (Itır Kamer) Yardımcı oyuncu

2015 – Racon: Ailem İçin (Sedef Ercan) Başrol oyuncusu

2015 – Hatırla Gönül (Selma) Yardımcı oyuncu

2016 – Cesur ve Güzel (Cahide Korludağ) Yardımcı oyuncu

2017 – Fi (Işıl) Konuk oyuncu

2017 – Ufak Tefek Cinayetler (Elif Işık) Yardımcı oyuncu

2018 – Babamın Günahları (Melike) Başrol oyuncusu

2018 – Ağlama Anne (Özlem Alan) Başrol oyuncusu

2020 – Kırmızı Oda (Hediye) Konuk oyuncu

2021 – 10 Bin Adım (Selen) Konuk oyuncu

2021 – Uyanış: Büyük Selçuklu (Zübeyde Hatun) Başrol oyuncusu

2022 – Üç Kuruş (Azade) Yardımcı oyuncu

2022 – O Kız (Sitare) Başrol oyuncusu

2023 – Tetikçinin Oğlu (Huri)

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları

Çenadengizi / Oyuncu – 2021

Ay Tedirginliği / Oyuncu – 2021

Evlat / Anne – 2019

Kızgın Damdaki Kedi / Oyuncu – 2017

An – Blink / Oyuncu – 2015

Kral (Soytarım) Lear / Regan – 2014

Ay Tedirginlği / Oyuncu

Ödülleri

2010 ‘’Kavşak’’ See a Paris Güney Doğu Avrupa Sinemaları Festivali – En İyi Kadın Oyuncu

2010 “Kavşak” 17. Adana Altın Koza Film Şenliği – En İyi Kadın Oyuncu