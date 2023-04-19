Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer, 4 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Alina Boz'la evlenme kararı aldığı iddia edildi. 24 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz, sevgilisi Mithat Can Özer'den henüz bir evlenme almazkan ikili bayram tatili için lizbon'a gitti.

Mithat Can Özer, annesi Sezen Aksu'yla sevgilisini tanıştırmış ve o anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ünlü sanatçı Sezen Aksu, gelin adayı Alina Boz'u, çok beğendiği ve o oğluna "bu kızı kaçırma" dediği iddia edilmişti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi