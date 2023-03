Sezen Aksu, Türk müzik dünyasının önemli isimlerinden biridir. 13 Temmuz 1954 tarihinde Denizli/Sarayköy’de doğmuştur. Müzik kariyerine 1970'lerde başlamış ve geniş kitleler tarafından tanınan hit şarkılara imza atmıştır. Kendine özgü tarzı ve söz yazarlığı ile dikkat çeken Sezen Aksu, Türk pop müziğine yön vermiş önemli bir sanatçıdır. Aynı zamanda birçok müzik albümü çıkarmış, televizyon programları ve filmlerde yer almıştır.

Sezen Aksu, 13 Temmuz 1954 tarihinde Denizli/Sarayköy’de doğdu. Ziraat fakültesindeki öğrenimini yarıda bıraktı. Profesyonel olarak müzikle ilgilenmeye başladı. İlk 45’liği “Haydi Şansım/ Gel Bana” 1975 yılında çıktı. Aynı yıl içerisinde “Yaşanmamış Yıllar/ Kusura Bakma” isimli ikinci 45’lik plağı yayınlandı. Sezen Aksu bir dergiye verdiği röportajda, iki plağını amatör bulduğunu ve gerçek çıkışını üçüncü plağı “Olmaz Olsun/ Vurdumduymaz” ile yapacağını söyledi, dediği gibi de oldu.

“Olmaz Olsun/ Vurdumduymaz”, 1976 yılının müzik listelerinde uzun süre bir numaradaki yerini korudu. Yorumculuğu kadar besteci ve söz yazarı kimlikleriyle dikkatleri üzerinde toplayan Sezen Aksu’nun 1976’da çıkan diğer 45’likleri “Kaç Yıl Geçti Aradan” ve “Kaybolan Yıllar” oldu. 1978’de Hurşid Yenigün’ün iki bestesine söz yazan sanatçı, “Gölge Etme/ Aşk” isimli 45’liğini piyasaya sundu. Artık Sezen Aksu’nun müzik listelerinde haftalarca bir numarada kalması kimseyi şaşırtmıyordu. Yine bu yıl içerisinde, şu anda piyasada bulunan en eski Sezen Aksu yapıtı olma özelliğini koruyan “Serçe” kaseti piyasaya çıktı. Bir yıl sonra “Serçe”yi “Ağlamak Güzeldir” izledi. İlk kez 1979’da sinema oyunculuğu denedi. 1982’nin ilk haftası Şan Müzikholü’nde “Sezen Aksu Aile Gazinosu” adlı müzikali sahneledi. Müzikalde yedi ayrı tipi canlandıran sanatçı, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda, Altan Erbulak gibi usta tiyatro oyuncuları ile aynı sahneyi paylaştı.

1984 yılında yayınlanan “Sen Ağlama” çalışması, TRT denetiminden ancak bir sonra geçtiğinde şarkıları geneş kitlelere ulaştı. Bu sırada Minik Serçe, oyunculuk yeteneğiyle de önplandaydı. 1986’da sahnelenen “Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra” müzikalinde oynadı. Aynı yıl çıkan “Git” albümü piyasaya çıkar çıkmaz büyük bir ilgi gördü ve albümün hemen hemen bütün şarkıları hit oldu. Daha sonra yayınlanan “Sezen Aksu’88” isimli çalışmasını “Sezen Aksu Söylüyor” takip etti. 1991 yılında “Gülümse” de, diğer albümleri gibi büyük ilgi uyandırdı. Hatta albümdeki şarkılardan “Hadi Bakalım”ın single’I Avrupa’da yayınlandığında, klibi olmamasına rağmen iyi bir satış grafiği yakaladı. Sezen Aksu, yoluna müzikalite açısından kusursuz albümler yapmak üzere devam etti. “Deli Kızın Türküsü” (1993) farklı tarzdaki Sezen Aksu albümlerinin ilki oldu.

Diskografi

1975: Haydi Şansım

1977: Allahaısmarladık

1978: Serçe

1980: Sevgilerimle

1981: Ağlamak Güzeldir

1982: Firuze

1984: Sen Ağlama

1986: Git

1988: Sezen Aksu’88

1989: Sezen Aksu Söylüyor

1991: Gülümse

1993: Deli Kızın Türküsü

1995: Işık Doğudan Yükselir

1996: Düş Bahçeleri

1997: Düğün ve Cenaze

1998: Adı Bende Saklı

2000: Deliveren

2002: Şarkı Söylemek Lazım

2003: Yaz Bitmeden

2005: Bahane

2008: Deniz Yıldızı

2009: Yürüyorum Düş Bahçeleri’nde…

2011: Öptüm

2017: Biraz Pop Biraz Sezen

2018: Demo

2022: Demo 2

Filmografi

1978: Minik Serçe

1990: Büyük Yalnızlık

2005: Crossing The Bridge: The Sound of Istanbul

2008: Osmanlı Cumhuriyeti

Kitap

Eksik Şiir (İlk Basım: 9 Eylül 2006 – İkinci Basım: 11 Mayıs 2007)

Eksik Şiir İkinci Kitap (Kasım 2016)