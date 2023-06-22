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Yeni Ticaret Bakanı Yardımcısı Mustafa Tuzcu kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Ticaret Bakanı Yardımcısı olarak atanan Mustafa Tuzcu kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcısı Listeleri

Kısaca Mustafa Tuzcu biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Mustafa Tuzcu kaç yaşında nereli?

Yeni Ticaret Bakanı Yardımcısı Mustafa Tuzcu kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Mustafa Tuzcu 1979'da Gebze'de doğdu. 44 yaşındaki Bakan Yardımcısı Tuzcu, evli ve 3 çocuk babası olup, çok iyi derece İngilizcenin yanısıra, Arapça ve Fransızca biliyor.

Mustafa Tuzcu kaç yaşında?

Yeni Ticaret Bakanı Yardımcısı Mustafa Tuzcu 44 yaşındadır. Mustafa Tuzcu 1979 yılında Gebze'de doğdu.

Mustafa Tuzcu nereli?

Yeni Ticaret Bakanı Yardımcısı olarak atanan Mustafa Tuzcu Gebze'de doğdu.

Mustafa Tuzcu ne mezunu?

Tuzcu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde ve ABD'nin Boston şehrinde Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulunda "Uluslararası Örgütler ve Dış Ticaret Hukuku" alanlarında tamamladı. Akabinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Bölge Çalışmaları alanında Doktora eğitimini sürdürdü.

Mustafa Tuzcu biyografisi ve çalıştığı yerler

Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Ticaret Başmüşaviri olarak görev yapan TUZCU, aynı zamanda DTÖ Korunma Önlemleri Komitesi Başkanı olarak görev yapıyordu. Mustafa Tuzcu, DTÖ'de Türkiye'yi temsil etmenin yanında öncesinde de Türkiye'nin birçok ülke ile tercihli ticaret anlaşmaları müzakerelerine ve karma ekonomik komisyon toplantılarına başkanlık yaptı. DTÖ, UNCTAD, OECD nezdinde Türkiye adına çok taraflı birçok çok taraflı müzakereyi yürüttü. Türkiye-Arap Ligi Ekonomi ve Yatırım Komitesi Eşbaşkanlığı görevinde bulundu. OECD İstanbul Rekabetçilik Merkezi'nin kurulmasına yönelik müzakerelerde de Türkiye'yi temsil eden Mustafa Tuzcu, Türkiye'nin G20 dönem başkanlığında ticaret ve yatırım çalışma grubunun başkanlığını yaptı.

Ticaret Bakanlığı'nda Bağdat Ticaret Müşaviri, Uluslararası Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığı gibi çeşitli kademelerde görev yapan TUZCU, Ortadoğu ve Körfez ülkeleri ile ticari ilişkiler, çok taraflı ve bölgesel ticari anlaşmalar, yurtdışı müteahhitlik alanlarında ve İhracatçılar Birliği'nde sektör uzmanı olarak çalıştı.

Mustafa Tuzcu Sosyal Medya Hesapları

Twitter: @mustuzcu