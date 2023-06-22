Sezai Uçarmak kaç yaşında, nereli? Yeni Ticaret Bakanı Yardımcısı Sezai Uçarmak kimdir, Sezai Uçarmak biyografisi. Sezai Uçarmak son dakika Yeni Ticaret Bakanı Yardımcısı olan Sezai Uçarmak hakkında bilgiler ve Sezai Uçarmak'ın sosyal medya hesapları:

Yeni Ticaret Bakanı Yardımcısı Sezai Uçarmak kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Ticaret Bakanı Yardımcısı olarak atanan Sezai Uçarmak kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcısı Listeleri

Kısaca Sezai Uçarmak biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Sezai Uçarmak kaç yaşında nereli?

Yeni Ticaret Bakanı Yardımcısı Sezai Uçarmak kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Sezai Uçarmak 1964'te Ordu'nun Korgan ilçesinde doğdu. İngilizce bilen 59 yaşındaki Bakan Yardımcısı Uçarmak, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Sezai Uçarmak kaç yaşında?

Yeni Ticaret Bakanı Yardımcısı Sezai Uçarmak 59 yaşındadır. Sezai Uçarmak 1964 yılında Ordu'nun Korgan ilçesinde doğdu

Sezai Uçarmak nereli?

Yeni Ticaret Bakanı Yardımcısı olarak atanan Sezai Uçarmak, Ordu'nun Korgan ilçesinde doğdu

Sezai Uçarmak ne mezunu?

Uçarmak, İlkokulu Korgan’da, ortaokul ve lise öğrenimini Samsun’da 1983 yılında tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl Maliye ve Gümrük Bakanlığında Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Aynı Bakanlıkta Gümrük Müfettişi, Gümrük Müsteşarlığında da Gümrük Müfettişi ve Gümrük Başmüfettişi olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

Sezai Uçarmak biyografisi ve çalıştığı yerler

1994-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda ‘‘Gümrük ve Dış Ticaret’’ konularında dersler verdi. 2000-2001 yılları arasında bir yıl süre ile ABD’de ‘‘Gümrük İşlemlerinin Sonradan Kontrolü’’ konusunda incelemelerde bulundu. Haziran/2003-Aralık/2005 tarihleri arasında Gümrükler Genel Müdürü olarak görev yaptı. Mayıs/2008’e kadar Gümrük Başmüfettişi olarak görev yapan Sezai UÇARMAK belirtilen tarihten Kasım/2011 tarihine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Kasım 2011 ile Temmuz 2018 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 18 Ocak 2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Hala Bakan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Sezai Uçarmak Sosyal Medya Hesapları

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