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SEYYANEN ZAM NEDİR?

Seyyanen zam uygulamaları, enflasyondaki artışın gelir kaybını dengelemek ve maaşlar arasındaki makasın büyümemesini sağlamak amacıyla gerçekleştirileceği yönünde gelişmelere sahne oluyor. Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit oranda zam yapılması anlamına gelerek gelir adaletsizliğini azaltmaya yönelik bir yaklaşımı temsil ediyor.

Geleneksel yüzdelik zam uygulamalarıyla herkesin maaşına farklı oranlarda zam yapılması söz konusu olabiliyor. Bu durumda, en düşük maaş alan ve en yüksek maaş alan arasındaki makasın genişlemesi kaçınılmaz olabiliyor. Ancak seyyanen zam uygulamasıyla birlikte, memur maaşlarındaki artışın bir kısmı seyyanen, bir kısmı ise yüzdelik zam olarak gerçekleştirilerek maaşlar arasındaki makasın daralması hedefleniyor.

Seyyanen zamın amacı, en düşük maaş alan çalışanların da gelir düzeyini artırmak ve enflasyon nedeniyle yaşanan gelir kaybını telafi etmektir. Bu uygulama, gelir eşitsizliğini azaltmak ve çalışanların maaşlarındaki artışın adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için önemli bir adımdır.

Seyyanen zam politikalarıyla birlikte, gelir adaletinin sağlanması ve çalışanların refah seviyelerinin korunması hedefleniyor. Bu sayede, enflasyonun neden olduğu mali zorluklar daha dengeli bir şekilde paylaşılırken, maaşlar arasındaki makasın daralması sağlanarak gelir eşitsizliği azaltılmış olacak.

Hükümetler ve işverenler, seyyanen zam politikalarını uygularken, çalışanların yaşam standartlarını yükseltmeyi ve gelir dağılımının daha adil olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu tür uygulamaların toplumsal refahı artıracağı ve çalışanların motivasyonunu güçlendireceği düşünülmektedir.

SEYYANEN ZAM NE KADAR OLUR?

Öncelikli olarak, en düşük maaşın 22 bin TL seviyesine seyyanen zam yapılması önerisi ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra, 5 bin TL gibi bir seyyanen zamın yanı sıra yüzde 30 civarında bir artışla 22 bin TL'ye tamamlanması da tartışılan diğer bir formül olarak öne çıkıyor.

Gelir adaletini sağlamak amacıyla en düşük maaşlara seyyanen zam yapılması önerisi, en dezavantajlı konumda olan çalışanları desteklemeyi hedefliyor. Bu öneriyle birlikte, en düşük maaş alan çalışanların gelir düzeyi 22 bin TL seviyesine yükseltilerek maaşlar arasındaki makasın daralması amaçlanıyor.

Öte yandan, taban maaşlara seyyanen zam ve diğer tüm memurlara yüzde 30 zam yapılması önerisi de dikkat çekiyor. Bu formülde, en düşük maaşa ek olarak tüm memurlara yüzdelik bir artış uygulanarak maaşların adil bir şekilde yükseltilmesi hedefleniyor.

Gelir adaletsizliğiyle mücadelede seyyanen zam ve yüzdelik artış önerileri, gelir düzeyi düşük olan kesimlerin refahını artırmayı ve toplumsal dengeyi sağlamayı amaçlıyor. Bu öneriler, gelir dağılımının daha adil ve dengeli olmasını sağlamak için önemli bir adım olarak görülüyor.

Hükümet ve yetkililer, gelir adaletsizliğinin azaltılması ve çalışanların refahının artırılması için bu tür önerileri dikkate alarak politikalarını belirlemeye çalışıyor. Bu çabaların, toplumun genel refahını yükseltmek ve gelir eşitsizliğini azaltmak için önemli bir adım olduğu düşünülüyor.

"Seyyanen zamda hassas davranılmalı"

Seyyanen zamla ilgili değerlendirme yapan Yalçın şunları kaydetti: "Bir diğer önemli husus, yapılacak artışın yüzdelik ve seyyanen olarak gerçekleştirilmesi noktasında hassas davranılması konusudur. Yüzdelik artışı gerektiğinden fazla kısıtlı, seyyanen artışı çok yüksek tutacak düzenlemenin; kamu görevlileri arasında maaş skalasını, hiyerarşiyi ve kademeyi bozacağı bilinmelidir. Katsayılarda yapılacak düşük oranlı artış, diğer ödemeleri olumsuz etkileyecek, toplam gelirde negatif sonuç doğuracak, maaş/ücretlere oransal yansımayı azaltırken sorunları büyütecektir."

6 aylık enflasyon farkı zam oranları

6 AYLIK ENFLASYON - YÜZDE 19,78

6 AYLIK SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI - YÜZDE 19,78

6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI - YÜZDE 11,56

6 AYLIK MEMUR ZAMMI - YÜZDE 17,56

Memur maaşları ne kadar oldu?

Milyonlarca memurun merakla beklediği zam oranı belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memur ve emeklilerin maaş artışlarını da içeren kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacak.

Önceki maaş: 11 bin 848 TL

Zamlı maaş: 22 bin 17 TL

MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Memur (Üniversite mezunu): Önceki maaş 12 bin 632 TL (Derece 9/1)

Zamlı maaş: 22 bin 925 TL

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

Önceki maaş 15 bin 793 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 26 bin 641 TL

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

Uzman öğretmen: Önceki maaş 18 bin 246 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 29 bin 525 TL

POLİS MEMURU MAAŞI NE KADAR?

Polis memuru: Önceki maaş 18 bin 235 (Derece 8/1)

Zamlı maaş: 29 bin 512 TL

UZMAN DOKTOR MAAŞI NE KADAR?

Uzman doktor: Önceki maaş 24 bin 743 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 37 bin 162 TL

HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR?

Hemşire (Üniversite mezunu): Önceki maaş 15 bin 611 TL (Derece 5/1)

Zamlı maaş: 26 bin 427 TL

AVUKAT MAAŞI NE KADAR?

Avukat: Önceki maaş 19 bin 968 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 31 bin 549 TL

MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR?

Mühendis: Önceki maaş 21 bin 295 TL (deree 1/4)

Zamlı maaş: 33 bin 109 TL

TEKNİSYEN MAAŞI NE KADAR?

Teknisyen (Lise mezunu): Önceki maaş 13 bin 142 TL (Derece 11/1)

Zamlı maaş: 23 bin 525 TL

BAŞKOMİSER MAAŞI NE KADAR?

Başkomiser: Önceki maaş 20 bin 873 TL (Derece 3/1)

Zamlı maaş: 32 bin 613 TL

KAYMAKAM MAAŞI NE KADAR?

Kaymakam 1. sınıf: Önceki maaş 35 bin 846 TL (Derece1/4)

Zamlı maaş: 50 bin 213 TL

VAİZ MAAŞI NE KADAR?

Vaiz: Önceki maaş 16 bin 615 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 27 bin 607 TL

PROFESÖR MAAŞI NE KADAR?

Profesör: Önceki maaş 34 bin 57 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 48 bin 111 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR?

Araştırma Görevlisi: Önceki maaş 20 bin 139 TL (Derece 7/1)

Zamlı maaş: 31 bin 750 TL

GENEL MÜDÜR MAAŞI NE KADAR?

Genel Müdür: Önceki maaş 38 bin 751 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 53 bin 628 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞI NE KADAR?

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Önceki maaş 20 bin 724 TL (Derece1/4)

Zamlı maaş: 32 bin 438 TL