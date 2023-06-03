Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile Fas'ta düzenledikleri muhteşem düğünleriyle büyük bir eğlence yaşadı. Balayı için ise Japonya'yı tercih eden ünlü çift, keyifli bir tatil geçirdi.

Şeyma Subaşı'ya Meedo'dan Veto

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı, magazin basınında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak, eşinin bazı pozlarından rahatsız olduğunu belirtti. Bir bikini reklamı yaparken, kıyafetini çıkarmadan sadece kumaşından bahsetti. Şeyma Subaşı, "Bebek arkadaşımın tasarladığı bikiniyi giyiyorum. Bikini videosu ve fotoğrafı paylaşmamdan dolayı eşim Meedo biraz rahatsız oluyor. Bu yüzden göstermiyorum" şeklinde konuştu.

Şeyma Subaşı'nın farklı bir yaklaşımla bikinili reklam yapması ve eşinin rahatsızlığını dile getirmesi, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi