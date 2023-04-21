Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin düğünündeki katılımcı sayısı ile ilgili gündem oldu.

Şeyma Subaşı'nın Marakeş'te gerçekleşecek olan düğününe 10 kişiyi davet edeceğini açıklaması akıllara "Ablası Kübra Açıl yok mu?" sorularını getirdi.

Acun Ilıcalı'nın eski karısı Şeyma Subaşı "Kendi halinde kendi çevresinde çok özel insanlar bunlar yalnızca çevremde olacak ablam dahil hayatımda olmayacak ruhunun özel olmadığını düşündüğüm insanlar bu kadar" dedi.