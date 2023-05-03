Şeyma Subaşı, uzatmalı sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile sonunda muradına erdi. 2021 yılında Ibiza'da evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı 2023 yılında Fas'ta dünyevine girdi. Nikahta çok az davetli olması dikkatlerden kaçmazken, Subaşı'nın ailesinden kimse katılmadı.

Nikahta Helen bir gelinlik tercih eden Şeyma Subaşı'ya, Mohammed Alsaloussi'nin düğün hediyesi olarak lüks bir otomibil aldığı iddia edildi.

Şeyma Subaşı, nikahın hemen ardından ilk işi Instagram'da soyadını değiştirmek oldu. Instagram'da 2,8 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, soyadını "Şeyma Alsaloussi" olarak güncelledi.

Çiftin nikah töreninden kareler ;

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi