Mısırlı sevgilisi Meedo ile nikah masasına oturmak için gün sayan Acun'un eski eşi Şeyma Subaşı, düğüne ablasının neden gelmediğini açıkladı.

Bahaneler bularak düğüne gelmek istemeyen ablasına kırgın olan Subaşı, "Sadece ruhu özel insanlar davetli ve ablam gelmeyeceğini söyledi." Ablasının düğüne kendisinin davet etmediğine yönelik çıkan iddalar için "Ablamı 2-3 ay önce davet ettim ama o bahaneler üreterek gelemeyeceğini söyledi. Onunla ilgili hayal kırıklığına uğradım" dedi.

Şeyma Subaşı'nın bu açıklamasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları," Ablan Acun'un yanında çalışıyor gelirse Acun Medya'dan kovulur" şeklinde yorumlarda bulundular.

Öte yandan Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yla birlikte tatil fotografları çok konuşulmuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi