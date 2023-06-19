Seyahatsever 2023 Yaz tatilinde KYK yurdunda kalmak için Kyk yurtlarında ücretsiz konaklama şartları neler? Seyahatsever GSB başvuru nasıl yapılır? 2023 Seyahatsever projesi nedir? Acaba Seyahatsever şartları neler?

Seyahatsever 2023 GSB Seyahatsever projesi nedir?

Çok ilgi çeken Seyahatsever Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın seyahat edecek olan gençler için Bakanlığa ait yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sunan bir projesidir. 18-30 yaş arasındaki herkes bu projeye başvurabilir. Gençler yurtlardan 15 Temmuz – 05 Eylül tarihleri arasında yararlanabilirler

Seyahatsever kaç gün ücretsiz?

Bu proje ile KYK yurtlarında 5 gün ücretsiz kalabiliyorsunuz. Aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 5 gece konaklanabilirsiniz.

Seyahatsever projesinden kimler yararlanabilir?

18-30 yaş arasındaki herkes bu projeye başvurabilir. Öğrenci olma şartı da aranmıyor. Geçen yıl tam 325 bin kişi bu projeden yararlandı.

Seyahatsever GSB başvuru

Başvuru yapmak için önce seyahatsever.gsb.gov.tr adresinden kalmak istediğiniz şehirdeki yurtları bulabilirsiniz. Sonra yurt müdürlüğünü telefonla arayıp isim, soy isim ve T.C. kimlik numarası ile rezervasyon yapabilirsiniz. Eğer yurtlar ve seyehatsever projesi hakkında desteğe ihtiyacınız varsa 444 0 472 GSB hattını arayarak destek alabilirsiniz.

Yaz tatilinde KYK yurdunda kalmak

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından destek verilen Seyehatsever adlı proje ile yaz tatilinde KYK yurdunda kalmak mümkün. Eğer 18-30 yaş arasında iseniz, Seyehatsever projesinden yararlanabilirsiniz.

Kyk yurtlarında ücretsiz konaklama şartları

Konaklama başvuruları ilgili yurt müdürlüğü ile en az bir gün öncesinden iletişime geçilerek isim, soy isim ve T.C. kimlik numarası ile rezervasyon yoluyla yapılır.

Yurda misafir girişi yapılırken gençlerden T.C. kimlik kartı (nüfus cüzdanı) fotokopisi alınır. Konaklayacaklardan ücret alınmaz.

Yurtlarda konaklayan gençlere kahvaltı ve yemek hizmeti sunulmaz.

Konaklama için yurtlara ilk giriş saati 13.00 olup konaklama süresi sona erip ayrılacaklar da odayı en geç 13.00’de boşaltmalıdır.

Konaklama süresince yurtlardan en erken çıkış saati 05.00 ve son giriş saati 01.00 olarak uygulanır.

Odalar konaklama süresince her gün 13.00 – 17.30 saatleri arasında temizlik yapılması için boşaltılır.

Yurtta huzur bozucu davranışta bulunan gençlerin misafirlikleri sonlandırılır.

Kaynak: HABER MERKEZİ