Mary, Brüksel: Belçika'nın başkenti Brüksel, dünyanın en iyi çikolata dükkanlarından birine ev sahipliği yapıyor. 1919'da Rue Royale'de açılan Mary, çikolata severlerin gözdesi haline gelmiş bir marka. İhtişamlı salonu ve çiçekli kutu tasarımlarıyla dikkat çeken Mary'nin çikolataları, Belçika'nın en iyileri arasında yer alıyor.

Sprüngli, Zürih: İsviçre'nin Zürih şehrindeki Sprüngli, dünyanın en ünlü çikolata dükkanlarından biridir. 1836'da kurulan Sprüngli, göz alıcı tasarımları ve renkli şekerlemeleriyle İsviçre çikolatasını bir üst seviyeye taşır. Luxemburgerli adlı ürünü ise mutlaka denemeniz gereken bir lezzet.

Oriol Balaguer, Madrid: Çikolatayı sanata dönüştüren çikolata ustası Oriol Balaguer'in mağazaları Madrid ve Barselona'da bulunuyor. Balaguer'in sıra dışı çikolata çeşitleri, tadımlık deneyimler ve yaratıcı tarifleriyle dikkat çekiyor. Madrid'e yolunuz düşerse, bu çikolata dükkanını mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Compartés, Los Angeles: Kuzey Amerika'da, Los Angeles'ta bulunan Compartés, el yapımı çikolatalarıyla ünlü bir dükkan. Her gün yüzlerce çeşit çikolata üreten Compartés, yüksek kaliteli malzemeleri sanatsal tasarımlarla buluşturuyor. Çikolata severlerin gözdesi olan Compartés'i keşfetmek için Los Angeles'a uçabilirsiniz.

Yenigün Haber Merkezi