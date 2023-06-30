Ünlü sanatçı Şevval Sam, YouTube'da konuk olduğu bir programda, 6 sezon boyunca canlandırdığı "Ender" karakteriyle ilgili ilginç bir itirafta bulundu. Yasak Elma dizisindeki rolüyle ilgili konuşan Sam, "Yasak Elma'da kendi içimdeki kötülüğü ortaya çıkardım ve karakteri iyileştirdim. İçimdeki karanlık duyguları oraya aktardım. Bu sayede karakter ve hikaye olumlu yönde gelişti." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"Kendi Kötülüğümü Ortaya Çıkardım ve Orayı İyileştirdim"

Eda Ece, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini üstlendiği Yasak Elma dizisi, altı sezon boyunca ekranlarda yer aldı ve final bölümüyle büyük ilgi gördü. Dizi, karakterleriyle ikonikleşen bir yapıya dönüştü. Şevval Sam ise Ender karakterine hayat verdiği bu dizide, bir YouTube programına konuk oldu.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, Ender karakteriyle ilgili şunları dile getirdi: "Yasak Elma benim için içsel olarak büyük bir dönüşüm sağladı. Kendi içimdeki karanlık köşelerden bir şeyler çıkardım. Yasak Elma'da, başka birini taklit etmeden kendi kötülüğümü ortaya çıkardım ve onu iyileştirdim. İçimdeki karanlık duyguları oraya aktardım. Sonuç olarak, orası önemli ölçüde iyileşti."