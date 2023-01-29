Merhum Şevket Sabancı ve ailesi tarafından 2000 yılında kurulan Türkiye’nin lider yatırım şirketlerinden biri olan Esas Holding, sosyal fayda odaklı yatırım birimi Esas Sosyal ile 2015 yılından bu yana gençlik ve istihdam alanında sürdürülebilir ve ölçülebilir etki yaratıyor. Üniversite isminin yeterince bilinmemesi nedeniyle istihdama geçişte fırsat eşitliğine ihtiyaç duyan gençlerin güçlendirilmesine odaklanan ve bu zaman kadar 30 bini aşkın başvuru alan Esas Sosyal programları; gençlerin donanımlı kendinden emin ve farkındalığı yüksek bireyler olarak profesyonel hayata adım atmasını amaçlıyor.

Bu hedef doğrultusunda ‘Esas Sosyal Fırsat Eşitliği Sağlar’ mottosuyla hayata geçirilen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat, Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım ve Mezun Programları etrafında oluşturulan 3 bin kişilik geniş ekosistem ile gençlerin gelişimine katkı sağlanıyor. Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı sayesinde işverenlerce daha az tercih edilen devlet üniversitelerinden mezun olan gençler, akranlarıyla eşit olarak değerlendirme şansı yakalarken ekosistemin önemli bir parçası olan sivil toplum kuruluşları (STK) ise nitelikli ve eğitimli genç iş gücüne kavuşuyor. Böylece program gençleri sivil toplum sektörüyle tanıştırırken, STK’ların insan kaynakları kapasitelerini de yükseltiyor.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı kapsamında bugüne kadar; çevre, sağlık, eğitim, kültür-sanat, çocuklar, engelliler, gençler, insani yardım, sosyo-ekonomik gelişim ve cinsiyet eşitliği alanlarında toplum yararına çalışmalar yürüten 40 STK’da 250 genç istihdam edildi. Program katılımcıları; STK’ların kurumsal iletişim, kaynak/sponsorluk geliştirme, insan kaynakları, mali ve idari işler, finans/muhasebe, bilgi teknolojileri, satın alma, iş geliştirme ve etkinlik yönetimi gibi fonksiyonel departmanlarında 12 ay boyunca tam zamanlı olarak çalışıyor.

Hayata geçirilen çözüm modellerinin birden fazla alanda fayda sağlamasının önemine değinen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı; “Sosyal yatırımların ulusal ve küresel alanda bizi ileriye götüreceğine inanıyoruz. Gençler geleceğimizin umudu. Onlara yapılan her yatırımın sürdürülebilir sonuçları olacağını düşünüyoruz. Hayata geçirdiğimiz programlarımızla çoklu fayda yaratmayı amaçlıyoruz. Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programımız sayesinde gençlerin sivil toplum sektörünü keşfetmelerini sağlarken, sivil toplum kuruluşlarını da nitelikli iş gücü ile buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıl 6 yeni STK’nın programımıza katılmasıyla bu zaman kadar 40 farklı STK ile genç istihdamı konusunda ortak noktada buluşarak iş birliği yaptık. Bu yıl daha fazla STK’nın katılmasını diliyoruz. Toplumsal fayda yaratma yolculuğumuzda bize eşlik eden tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı kapsamında bugüne kadar aralarında AÇEV, AYDER, Aydın Doğan Vakfı, Bilim Kahramanları Derneği, Cevdet İnci Eğitim Vakfı, Darüşşafaka Cemiyeti, DenizTemiz Derneği, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği, Genç Hayat Vakfı, GYİAD, Habitat Derneği, Hayata Destek Derneği, İstanbul İnsanı Gelişme Vakfı, İKSV, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, KAGİDER, KAÇUV, Koruncuk Vakfı, Kodluyoruz Derneği, Maya Vakfı, Öğretmen Akademisi Vakfı, Özel Olimpiyatlar Türkiye, PERYÖN, TEMA Vakfı, TOÇEV, Tohum Otizm Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı, TÜBİSAD, TEV, TÜRKONFED, TEGV, Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı, Türkiye İMSAD, Türkiye Kalite Derneği, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Yenibirlider Derneği, Yuva Derneği ve ZÜCDER’in bulunduğu sivil toplum kuruluşlarına destek olundu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ