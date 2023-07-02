Arka Sokaklar dizisinin mesut komiseri Şevket Çoruh 5 yıl önce evlendiği eşi Özge Çoruh ile nikah tazeledi. Çiftin temsili nikah memurluğunu usta tiyatrocu Müjdat Gezen yaptı.

Şevket Çoruh, kariyeri boyunca birçok başarılı projede yer alırken, özel hayatında da farklı deneyimler yaşadı. İlk evliliğini meslektaşı Günay Karacaoğlu ile 1993-2004 yılları arasında gerçekleştirdi. Bu evlilikten ise Gülenay adını verdikleri bir kızı dünyaya geldi. Ardından, 2018 yılında Şevket Çoruh ikinci kez düğün yaparak hayatını birleştirdi.

5 Yıl Sonra Düğün Yaptılar

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh ve eşi Özge Turna, 2020 yılında kızları Turna'yı dünyaya getirdikten sonra uzun süren birlikteliklerini düğünle taçlandırdı. Çift, beş yılın ardından düğünlerini gerçekleştirdi.

"Kızım Sen Bunu Al Baban Kaybeder"

Müjdat Gezen, evlilik cüzdanını çiftin kızları Turna'ya verirken esprili bir şekilde "Kızım, baban kaybederse bunu sen koru" dedi ve düğün sırasında herkesi kahkahalara boğdu.