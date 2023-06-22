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Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayim Madak kimdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak atanan Sevim Sayim Madak kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcıları Listesi

Kısaca Sevim Sayim Madak biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Sevim Sayim Madak kaç yaşında, nereli?

Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayim Madak kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Sevim Sayim Madak 1975 yılında Kars'ta doğdu. Yeni bakan yardımıcısı Sevim Sayim Madak 48 yaşında. İngilizce, İspanyolca ve Azerice bilen Sevim Sayım Madak evli ve 3 çocuk annesi

Sevim Sayim Madak kaç yaşında?

Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayim Madak 48 yaşında. Sevim Sayim Madak 1975 yılında Kars Sarıkamış'ta doğdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak atanan Sevim Sayim Madak Kars Sarıkamış'ta doğdu.

Sevim Sayim Madak ne mezunu?

İşletme Fakültesinden mezun olan Sevim Sayim Madak 2004 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Halkla İlişkiler” ardından Barcelona Üniversitesi “Şirket Değerlemesi” bölümlerinde yüksek lisanslarını, 2019’de “İşletme yönetimi” üzerine doktorasını tamamladı.

Sevim Sayim Madak biyografisi ve çalıştığı yerler

1994 ve 2006 yılları arasında Türk Hava Yolları’nda Reklam, Halkla İlişkiler ve Basın İlişkileri uzmanı olarak görev yaptı.

2006 yılında THY’nin Barcelona ofisinde Pazarlama Müdürü oldu.

Sonrasında kendi işini kurdu.

2009 yılında Ak Parti'de siyasi hayatına başladı.

AKP'de İstanbul İl Başkan Yardımcılığı yaptı.

Sevim Sayim Madak sosyal medya hesapları

Twitter hesabı: @SayimMadak

Kaynak: HABER MERKEZİ