Sevilla Roma maçı ne zaman? Avrupa Ligi'nde finale her türlü çıkmayı başaran Sevilla, bu sene Jose Mourinho yönetimindeki Roma ile karşılaşacak. Peki 2023 UEFA Avrupa Ligi Finali Nerede? Sevilla Roma maçı hangi kanalda? Sevilla Roma maçı nerede oynanacak? Avrupa Ligi Sevilla Roma final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2023 Sevilla Roma maçı hangi ülkede, hangi statta oynanacak? Roma Sevilla maçının hakemi kim?

Sevilla Roma maçı ne zaman, hangi kanalda?

Budapeşte'deki The Puskás Aréna final maçına hazır. Sevilla daha önce dört UEFA Avrupa Ligi finaline (2014, 2015, 2016, 2020) ve iki UEFA Kupasına (2006, 2007) katıldı ve geçen sezon Köln'de İtalyan rakipleri Inter Milan'ı 3-2 yenerek yenerek hepsini kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu aşamaya hiç ulaşamayan Roma, tek UEFA Kupası finalini yine 1991'de Inter'e karşı kaybetti ve 1984'te Avrupa Kupası'nda ikinci oldu, ancak 12 ay sonra ilk büyük UEFA kupasını aldı. Ardından, José Mourinho onları Tiran'da Feyenoord'a karşı 1-0 galibiyete götürdüğünde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk galibi oldular.

Kasım ayında Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi grubunu üçüncü olarak bitirdikten sonra arka arkaya ikinci sezon için UEFA Avrupa Ligi orta kampanyasına geçti, beş puanlık çeteleleri Manchester City veya Borussia Dortmund'a meydan okumaya yetmedi. Ancak Sevilla Jorge Sampaoli yönetimindeki ilk iki eleme aşaması maçında PSV Eindhoven (3-0 , 0-2 ) ve Fenerbahçe'yi (2-0 , 0-1 ) yenerek elemeyi başardı.

Yeni patron José Luis Mendilibar, eski Roma oyuncusu Erik Lamela yönetiminde Manchester United'ı çeyrek finalde (2-2, 3-0) ve Juventus'u yarı finalde (1-1 , 2-1 ) uzatmalarda kazanmayı başardı. Sonbaharda Roma, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda, onları Roma'da 2-1 yenip Güney İspanya'da 1-1 tutan Sevilla şehri rakipleri Real Betis karşısında ikinci oldu. Mourinho'nun adamları daha sonra geriden gelerek play-off elemelerinde (0-1, 2-0) Salzburg'u yendi ve başka bir İspanyol tarafı Real Sociedad'ı (2-0, 0-0) yenerek çeyrek finale yükseldi. Bayer Leverkusen ve Feyenoord'u yenerek (0-1 , 4-1) yıllar içinde üçüncü Avrupa yarı finallerine ulaştılar.

Sevilla Roma maçı ne zaman?

Final maçı 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak.

Sevilla Roma maçı hangi kanalda?

Final maçını Exxen ve TV8 ekranlarından izleyebilirsiniz.

2023 UEFA Avrupa Ligi Finali Nerede?

Bu yıl final maçı Budapeşte'deki The Puskás Aréna'da oynanacak.

Sevilla Roma maçı nerede oynanacak?

Avrupa Ligi Sevilla Roma final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2023 Sevilla Roma maçı hangi ülkede, hangi statta oynanacak?

Sevilla Roma aralarında oynadıkları maçlar

İki takım 4 defa karşı karşıya geldiler. 2 maçı Sevilla kazanırken 1 maçı Roma kazandı, bir maç da berabere bitti.

31/07/21 Roma 0-0 Sevilla 06/08/20 Sevilla 2-0 Roma 10/08/17 Sevilla 2-1 Roma 14/08/15 Roma 6-4 Sevilla



Julen Lopetegui'nin Sevilla'sı, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunu Almanya'nın Duisburg kentinde Paulo Fonesca'nın Roma takımına karşı 2-0 berabere kalarak 2019/20 sezonunda kupa başarısına giden yolda kazandı. Youssef En-Nesyri maçın ikinci golünü yarıdan hemen önce attı - Sergio Reguilón'un 22. dakika açıcısının ardından - ve Yassine Bounou, Jesús Navas, Fernando, Lucas Ocampos ve Suso ile birlikte karşılaşmada Sevilla'dan sağ kurtulan altı kişiden biriydi.

Óliver Torres kullanılmayan bir yedekti. Mevcut beş Roma oyuncusu da yer aldı - Leandro Spinazzola, Gianluca Mancini (ek süre içinde ihraç edildi), Roger Ibañez, Bryan Cristante ve yedek Lorenzo Pellegrini. Sevilla'nın bu sezon Juventus'a karşı yarı final mağlubiyeti, İtalyan tarafına karşı 16 maçlık galibiyet serisini G8 B3 M5 aldı ve ilk altıda yenilmediler ve Juve uzatmalara eşitlendiğinde Torino'daki ilk maçtaki beraberlik dışında hepsini kazandılar.

Endülüs tarafı, önceki iki UEFA finalinde İtalyan kulüpleriyle karşı karşıya geldi ve 2007 UEFA Süper Kupası'nda Monaco'da AC Milan'a 3-1 yenildi, ancak 2020 UEFA Avrupa Ligi belirleyicisinde Inter'i 3-2 yendi. Sevilla'nın UEFA eleme maçlarında İtalyan takımlarına karşı rekoru, tümü UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere son beş galibiyetiyle oldu. Roma, İspanyol kulübüyle yaptığı 39 UEFA karşılaşmasının sadece 12'sini kazandı (7M 20M) ve son 12 maçın sadece ikisini (3M7M) kazandı - ancak bu iki galibiyetten ilki özellikle unutulmazdı, kendi sahasında Barcelona'ya 3-0 yenildi.

İlk maçta 1-4 geride kaldı ve 2017/18 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalini deplasman golleriyle kazandı. Bu sezon İspanyol kulüplerine karşı rekorları G1 B2 M1. Roma'nın İspanyol rakiplerine karşı eleme maçlarındaki rekoru, geçen sezonun Real Sociedad'a karşı son 16 galibiyetiyle geldi.