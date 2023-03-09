Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bugün Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak Sevilla-Fenerbahçe maçı Exxen'den naklen yayınlanacak. Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Sevilla-Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Sevilla: Bono, Nianzou, Gudelj, Telles, Navas, Fernando, Rakitic, Acuna, Oliver, Ocampos, En Nesyri

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, İrfan, Arao, Crespo, Rossi, Valencia, King (Batshuayi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla ile Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da kozlarını paylaşırken karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanıyor. Sevilla Fenerbahçe maçını şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverler, dev maçı Azerbaycan kanalı olan CBC Sport'tan naklen takip edebilir.

CBC Sport frekans bilgileri neler?

CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin.

Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC Sport frekans bilgileri ne, şifresiz nasıl izlenir?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

Sevilla Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallarArena Sport 1

Arena Sport Serbia

Arena Sport Croatia

beIN Connect France

beın Connect France 2

beIN Sports English

Blue Sport Liver

BT Sport 1

CBC Sport

DAZN 1

Cosmote Sport 2

Nova Sport 3

Sky Sport Premium 1

Sky Sport 253

Sky Sport 3 Austria

Sky Sport 1 Hungary

TSN Malta 7

TV2 Sport Premium

Ziggo Sport