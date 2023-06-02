Uzun süredir düzenli olarak bedava oyun dağıtma stratejisi ile kullanıcı sayısını artıran Epic Games, bu politikasını sürdürüyor. Son olarak platformun Gizemli Oyun kapsamında belirlenen oyunun perdesi kaldırıldı. İşte Epic Games'in bu hafta ücretsiz sunduğu oyun...

Epic Games, Midnight Ghost Hunt'ı bedava olarak sunuyor! Her hafta bir veya iki oyunu ücretsiz sunan Epic Games Store, son zamanlarda bunun yerine daha yüksek kaliteli bir oyunu bedava hale getirmeye başladı. Platform, bu oyunu Gizemli Oyun olarak sır gibi saklıyor ve zamanı geldiğinde perdeyi kaldırıyor. Bu, kullanıcıların beklentilerini oldukça yükseltiyor.

Epic Games Store'un bu haftaki gizemli ücretsiz oyunu, aksiyon türündeki Midnight Ghost Hunt oldu. Erken erişimle piyasaya sürülen bu oyun, Epic Games aracılığıyla oyun dünyasında dikkat çekici bir giriş yapma fırsatı buldu.

Midnight Ghost Hunt'a ücretsiz olarak sahip olmak için öncelikle Epic Games'in internet sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Sonra oyunu, satış sayfasından sepetinize eklemeniz ve son olarak Sepet sayfasından ödeme işlemlerini (0.00 TL olarak görünecektir) tamamlamanız gerekiyor.

Midnight Ghost Hunt konusu ve minimum sistem gereksinimleri Midnight Ghost Hunt, hayaletler ve hayalet avcıları arasında geçen, 4'e karşı 4 şeklinde oynanan kaotik bir oyun. Hayaletler, avcılardan kaçmak için mobilyaların içine gizlenirken, avcılar özel teknolojik ekipmanlarını kullanarak hayaletleri başka bir boyuta göndermeye çalışıyor.

Gece yarısında, avcılar, güçlenmiş hayaletlerin hedefi haline geliyor. Hayaletler görünmez olabiliyor, eşyaları hareket ettirebiliyor ve hayalet salgını oluşturabiliyorlar. Avcılar ise çeşitli teknolojik aletler ve silahlar kullanarak hayaletleri yok etmeye çalışıyorlar.

Midnight Ghost Hunt'ın minimum sistem gereksinimleri ise şöyle: