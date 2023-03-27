İlk konuk Saliha Erdim olurken, Bekir Develi ve Ömer Karaoğlu da ilçe sakinlerine güzel bir hafta sonu yaşattı.

İlçe sakinleri için dopdolu bir etkinlik takvimi hazırlayan Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ekranların sevilen yüzlerini ağırlıyor. İftar sonrası sohbetlerin ilk konuğu aile danışmanı Saliha Erdim olurken, Bekir Develi ve Ömer Karaoğlu da, kendilerine has üsluplarıyla anlattıkları hikâyelerle yürekleri ısıttı.

İlk Konuk Saliha Erdim

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle konuşmasına başlayan Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim, böyle zamanlarda birlik ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Ramazan ayında kardeşlik ve yardımlaşmanın daha değerli olduğunu söyleyen Erdim, günahlardan arınma ayı olan bu ayda davranışlarda iyiye evrilmek gerektiğinin de altını çizdi. Eş, anne, baba ve kardeş ilişkilerine de değinen Erdim, sağlıklı bir iletişimin püf noktalarını anlattı.

Bekir Develi ile Bizim Hikâyemiz

Ekranların sevilen yüzü Bekir Develi, herkesin kendinden bir parça bulduğu hikâyeleri izleyicileriyle paylaştı. Türkiye’nin yerli ve milli SİHA-İHA’ların mimarı Selçuk Bayraktar’ın her Türk gencine örnek olması gerektiğinin altını çizen Develi, gençlerin başarılı olmasının toplum açısından da önemine değindi.

Ömer Karaoğlu Kulakların Pasını Sildi

Sevilen sanatçı Ömer Karaoğlu da Ramazan’ın ruhunu yansıtan, manevi duyguları coşturan ezgilerini Sultangazililer için söyledi.

Ramazan ayının deprem nedeniyle hüzünlü geçtiğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Ramazan’ın birlik, beraberlik ve bereket içerisinde geçmesi temennisinde bulundu. Ramazan Etkinlikleri’nde ilçe sakinleri ile buluşan tüm konuklara ayrı ayrı teşekkür ettiğini belirten Başkan Dursun, tüm Sultangazilileri Ramazan boyunca yeni etkinliklerde buluşmak üzere Etkinlik Alanı’na davet etti.

Her Akşam Çocuk Etkinliği

Ramazan Etkinlik Alanında her akşam iftardan sonra çocuklar için özel etkinlikler düzenleniyor. Alanda çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve Osmanlı macunu gibi ikramlarda bulunuluyor. Etkinlikler Ramazan boyunca her akşam devam edecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ