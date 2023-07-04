Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu arasında bir dönem sıkı bir arkadaşlık vardı, ancak yaşanan aşk üçgeni bu dostluğun sona ermesine sebep oldu. Saraçoğlu, Yazıcıoğlu ile ilişkisini sonlandırarak rol arkadaşı Demir ile birlikte aşk yaşamaya başladı. Uzun bir süre birlikte olan çiftten Demir, Saraçoğlu ve Yazıcıoğlu ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından sildi.

Afra Saraçoğlu ilişkisi hakkında konuşmadı

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in uzun yıllara dayanan arkadaşlığı sonunda aşka dönüştü. İkili, sürekli olarak çıkan aşk iddialarını yalanlamış olsa da geçtiğimiz haftalarda çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülendiler. İlişkileri hakkında sessiz kalmayı tercih eden Demir, beklenen adımı attı ve Instagram hesabından Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ile birlikte verdikleri fotoğrafı kaldırdı.