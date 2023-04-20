Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Sevda Erginci, geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Arkadaşlarıyla beraber meydan katında bulunan Cantinery'de vakit geçiren güzel oyuncu, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Dizi çekimlerinin devam ettiğini ve sette çok kısa bir boşluğu olduğunu söyleyen güzel oyuncu, bu boşluğu da yakın arkadaşlarıyla değerlendirmeyi tercih ettiğini sözlerine ekledi.