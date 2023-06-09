Çekimlerine Bodrum'da başlanan ve baş rollerini Hazal Filiz Küçükköse ile sevilen sanatçı Kutsi'nin paylaştıkları '' Üvey Annem'' dizi oyuncuları ve tüm set ekibiyle beraber Bodrum'un en gözde koylarından Bardakçı koyundaki Azka Otelde konaklıyorlar.

Set Ekibinden Büyük Sürpriz

Dizi set ekibinde Pedagog olarak görev yapan Ahmet Cem Aslan çekimler esnasında görüp aşık olduğu çalışma arkadaşı yine kendisi gibi Pedagog olan Eda Nur Bozkurt'a evlilik teklifi etmek isteyince ekip arkadaşları sürpriz bir evlilik teklifi organizasyonu hazırlayarak genç çifte sürpriz yaptılar. Bu sürpriz organizasyonun bir diğer sürprizi ise sesi ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen sanatçı Kutsi oldu. Genç çifte bütün gece şarkılarıyla destek veren Kutsi; '' Umarım bu girdiğiniz yolda sonsuza kadar birlikte yürürsünüz diyerek evlilik yolunda ilk adımı atan çifti kutlarken, şarkılarıyla herkese muhteşem bir gece yaşattı.