Netflix'te Sessizlik (Muted)'i kontrol ettiniz mi? 22 Mayıs itibarıyla yayıncının en iyi 10 TV programı listesinde 5. sırada yer alan yeni bir psikolojik gerilim dizisi. Bu yeni diziyi dört gözle bekliyorsanız, tam ana oyuncu listesini sizinle paylaşmalıyız.

Sessizlik, Aitor Gabilondo tarafından oluşturulan bir İspanyol Netflix orijinalidir. Arón Piper başrolde, ailesini öldürmekten altı yıl hapis yattıktan sonra kısa süre önce hapisten çıkan genç bir adam olan Sergio Ciscar'ı canlandırıyor. Sergio, anne babasını öldürme nedeninden hiç bahsetmedi ve cinayet gecesinde neler olduğunu hiç açıklamadı.

Şimdi serbest bırakılmasıyla birlikte, bir psikiyatrist ve ekibi, başkaları için bir tehdit olup olmadığını değerlendirmek, gerçekte ne olduğunu ortaya çıkarmak ve bunca yıldır neden sessiz kaldığını anlamak için onu gizlice izliyor.

Sessizlik oyuncuları

Yukarıda bahsedildiği gibi, Arón Piper ana karakter Sergio Ciscar'ı oynuyor. En çok popüler İspanyol gençlik dizisi Elite'deki Ander Muñoz rolüyle tanınır. Onu ayrıca Derecho a sonar, The Mess You Behind, 15 Years and One Day, The Broken Crown ve Fatum'daki rollerinden de tanıyabilirsiniz.

Almudena Amor, gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırken Sergio'yu dikkatle izleyen genç bir psikiyatr olan Ana Dussuel'in rolünü canlandırıyor. The Good Boss ve The Grandmother filmlerindeki rolleriyle tanınıyor.

İşte oyuncu kadrosu listesi:

Aron Piper Sergio Ciscar olarak

Almudena Amor Ana Dussuel olarak

Cristina Kovani (La caza) Marta rolünde

Manu Ríos (Elite, La edad de la ira) Eneko rolünde

Aitor Luna (Toprağın Mirasçıları, Valeria) Cabrera rolünde

Natanael rolünde Ramiro Blas (Yatılı Okul: Las cumbres)

Aria Bedmar (Toprağın Mirasçıları, Bana Kim Olduğumu Söyleyin) - Greta

Mikel Losada (Ane Kayıp, García y García) Mikel rolünde

Oyuncu kadrosundan bazılarını iş başında görmek için sürükleyici resmi fragmana göz atın!

Sessizlik şu anda yalnızca Netflix'te yayınlanıyor.