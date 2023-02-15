Depremin ilk gününden bu yana Sağlık Bakanlığı ile irtibat halinde olan Servier Türkiye bölgeye 44.000 kutu ilaç bağışı yapacağını bildirdi. Ayrıca Grup iştiraki olan Mécénat Servier Yardım Fonu aracılığıyla depremzedeler için 500.000 Euro bağışta bulunuyor.

Dünya çapında çalışan sayıları 22.000’e yaklaşan Servier Grup, tüm Servier çalışanlarının katılımı için ayrı bir dayanışma fonu kurarak, Mécénat Servier Yardım Fonu’nun da çalışanların bağışta bulunduğu kadar ek bağış yapacağını duyurdu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi