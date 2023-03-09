Ankara’nın tanınmış ünlü Stil & Marka Danışmanı Sertaç Darcan’ın hayata geçirdiği, 6 Yıldır Ankara’da istikrarlı bir şekilde devam eden “Sertaç Darcan ile Moda Sohbetleri” 2023 yılının ilk ayında yine yoğun ilgi ile moda sohbetini gerçekleştirdi. Ev sahipliğini Naya Restaurant Lounge üstlendiği “Sertaç Darcan ile Moda Sohbetlerinin” 6. yılında ise tasarımları ve koleksiyonları ile büyük başarılara imza atan ünlü moda tasarımcısı Zeynep Tosun konuk oldu. Kariyer yolculuğundan yeni projelerine kadar konuşulduğu bu özel moda sohbetine cemiyet hayatının önde gelen isimleri ve basın yoğun ilgi gösterdi. Marka Sponsorları Akielle Türkiye ve Bi Kutu Sabun’da bu özel etkinliğe destek verdi. Türkiye’de bir ilk olmanın ve modanın kalbinin attığı başkentte bu özel moda eventi, moda rüzgarları estirmeye devam ediyor...

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi