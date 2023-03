4 Aralık 1964 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Erken yaşlarda müzikle tanışan Erener, hassas bir yapıya sahipti. Hassas ve ince yapılı bu minyon kız, bir yandan onu çok erken bir yaşta, 11’inde yakalayan, tüm hayatını etkileyen kolit hastalağıyla, hastanelerle boğuştu, bir yandan ilk ve orta öğrenimini sürdürdü. Hastalığın verdiği acılardan, hasardan kendisini mutlu eden bir çıkış bulmuştu; annesi ona ilk piyano dersini aldırmıştı ve gelecek yaşamının özünü keşfetmesine neden olmuştu: Müzik.

İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda başladığı müzik eğitimine Devlet Konservatuvarı’nda devam etti. Gelecek vaad eden bir sopranoydu. Altı yıllık eğitimin ardından profesyonel müzik kariyerine ses rengiyle, güçlü yorumuyla, perforansıyla hızlı ve sağlam adımlar atmaya başladı. İstanbul’un tanınmış ve elit kulüplerinde kendi orkestrasıyla, çeşitli büyük gruplarda, Sezen Aksu gibi ünlü sanatçıyla birlikte söyleyerek amacına doğru ilerledi. 1990’ların başında adı iyice duyulmaya başladı. Sezen Aksu, Sertab Erener’in en büyük destekçilerinden biriydi ve onun ilk albümünün prodüktörlüğünü üstlendi. Sezen Aksu’nun sözleri ve bestelerinin ağırlıkta olduğu ilk albümü “Sakin Ol” 1992’de yayınlandı.

Diskografi

1992: Sakin Ol!

1994: Lâ’l

1997: Sertab Gibi

1999: Sertab Erener

2001: Turuncu

2004: No Boundaries

2005: Aşk Ölmez

2007: Otobiyografi konseri (DVD)

2009: Painted on Water (Demir Demirkan ile)

2010: Rengârenk

2012: Ey Şûh-i Sertab

2013: Sade

2016: Kırık Kalpler Albümü

2020: Ben Yaşarım

2021: Her Dem Yeşil

Filmografi

Televizyon

2002 Ti Show

2011 Star Akademi

2014 Yalan Dünya

2014 Arkadaşım Hoşgeldin

2015 Sesi Çok Güzel

2018 Jet

Ödüller

1995 1. Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Pop Kadın Sanatçı

2000 6. Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Pop Kadın Sanatçı

2000 6. Kral Tv Video Müzik ÖdülleriEn İyi Söz (Vur Yüreğim)

2001 28. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Türk Pop Müziği Kadın Solist

2002 8. Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Pop Kadın Sanatçı

2004 10. Kral Tv Video Müzik Ödülleri Yılın Şarkısı (Everyway That I Can)

2004 10. Kral Tv Video Müzik Ödülleri Onur Ödülü

2010 14. İstanbul Fm Altın Ödülleri (İFA) En iyi Pop Kadın Sanatçı

2010 2. Anket Şöleni Ödülleri En Sevilen Kadın Sanatçı

2011 17. Kral Tv Müzik Ödülleri En İyi Kadın Sanatçı

2012 39. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Solist

2015 1. Gossip Time. Yıl Sonu Ödülleri En İyi Mesaj İçeren Klip & Şarkı (Kız Leyla)

2017 14. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri En İyi Albüm (Kırık Kalpler Albümü)

2021 Power Türk Müzik Ödülleri En Güçlü Albüm (Ben Yaşarım)

2021 Power Türk Müzik Ödülleri En İyi Kadın Şarkıcı