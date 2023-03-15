4 Aralık 1964 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Erken yaşlarda müzikle tanışan Erener, hassas bir yapıya sahipti. Hassas ve ince yapılı bu minyon kız, bir yandan onu çok erken bir yaşta, 11’inde yakalayan, tüm hayatını etkileyen kolit hastalağıyla, hastanelerle boğuştu, bir yandan ilk ve orta öğrenimini sürdürdü. Hastalığın verdiği acılardan, hasardan kendisini mutlu eden bir çıkış bulmuştu; annesi ona ilk piyano dersini aldırmıştı ve gelecek yaşamının özünü keşfetmesine neden olmuştu: Müzik.
İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda başladığı müzik eğitimine Devlet Konservatuvarı’nda devam etti. Gelecek vaad eden bir sopranoydu. Altı yıllık eğitimin ardından profesyonel müzik kariyerine ses rengiyle, güçlü yorumuyla, perforansıyla hızlı ve sağlam adımlar atmaya başladı. İstanbul’un tanınmış ve elit kulüplerinde kendi orkestrasıyla, çeşitli büyük gruplarda, Sezen Aksu gibi ünlü sanatçıyla birlikte söyleyerek amacına doğru ilerledi. 1990’ların başında adı iyice duyulmaya başladı. Sezen Aksu, Sertab Erener’in en büyük destekçilerinden biriydi ve onun ilk albümünün prodüktörlüğünü üstlendi. Sezen Aksu’nun sözleri ve bestelerinin ağırlıkta olduğu ilk albümü “Sakin Ol” 1992’de yayınlandı.
Diskografi
1992: Sakin Ol!
1994: Lâ’l
1997: Sertab Gibi
1999: Sertab Erener
2001: Turuncu
2004: No Boundaries
2005: Aşk Ölmez
2007: Otobiyografi konseri (DVD)
2009: Painted on Water (Demir Demirkan ile)
2010: Rengârenk
2012: Ey Şûh-i Sertab
2013: Sade
2016: Kırık Kalpler Albümü
2020: Ben Yaşarım
2021: Her Dem Yeşil
Filmografi
Televizyon
2002 Ti Show
2011 Star Akademi
2014 Yalan Dünya
2014 Arkadaşım Hoşgeldin
2015 Sesi Çok Güzel
2018 Jet
Ödüller
1995 1. Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Pop Kadın Sanatçı
2000 6. Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Pop Kadın Sanatçı
2000 6. Kral Tv Video Müzik ÖdülleriEn İyi Söz (Vur Yüreğim)
2001 28. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Türk Pop Müziği Kadın Solist
2002 8. Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Pop Kadın Sanatçı
2004 10. Kral Tv Video Müzik Ödülleri Yılın Şarkısı (Everyway That I Can)
2004 10. Kral Tv Video Müzik Ödülleri Onur Ödülü
2010 14. İstanbul Fm Altın Ödülleri (İFA) En iyi Pop Kadın Sanatçı
2010 2. Anket Şöleni Ödülleri En Sevilen Kadın Sanatçı
2011 17. Kral Tv Müzik Ödülleri En İyi Kadın Sanatçı
2012 39. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Solist
2015 1. Gossip Time. Yıl Sonu Ödülleri En İyi Mesaj İçeren Klip & Şarkı (Kız Leyla)
2017 14. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri En İyi Albüm (Kırık Kalpler Albümü)
2021 Power Türk Müzik Ödülleri En Güçlü Albüm (Ben Yaşarım)
2021 Power Türk Müzik Ödülleri En İyi Kadın Şarkıcı