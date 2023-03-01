Yakın zamanda bir eğitim kurumuna öncülük etmeye başlayan Serkan Aydın şunları söyledi: “Bu kararımdaki en büyük motivasyonum çocuklarımdı. Üç kız babasıyım. Çocuklarımdan en küçüğü okul öncesine, ortanca kızım ilkokula, büyük kızım da sekizinci sınıfa gidiyor. Ankara’da bir okul markasının şubesine ortak oldum. Bu süreçte hem veli hem okul işletmecisi olarak, gördüğüm olumsuzluklar beni bu alanda olmaya yönlendirdi. Bir ülkenin geleceğini eğitim belirler, ben de bu duyguyla eşsiz ülkemin geleceğine bir iz bırakmak istedim.”

Spor alanındaki yeni projelerinden de bahseden Aydın “Spor ve sanat benim hayatımın büyük bir parçası. Sivasspor’da asbaşkanlık yaptım. Spor camiasıyla muazzam bir ilişkim var. Dolayısıyla oradan edindiğim bilgi ve tecrübelerimden tüm öğrencilerimizin de faydalanmalarını sağlayacağım. Satın almak için girişimlerde bulunduğum birkaç kulüp oldu, bu arzum halen devam ediyor. Bu girişimler olumlu sonuçlanmasa bile okullarımızın adıyla da farklı branşlarda profesyonelleşmeyi hedefliyorum. Spor her insan için önemli bir detay. Hem hobi yönünden hem sağlık yönünden çok önemli. Çocuklar bu alanda profesyonelleştiği taktirde belki de tüm hayatı boyunca bununla yaşayacaklar. Günümüz koşullarında spor bir endüstri haline gelmiş durumda. Sporun farklı dallarında başarılı olan öğrencilerle özel ilgilenip onları mezun ettiğimizde bir yerlere gelebilmeleri için tüm gayreti göstereceğimden emin olabilirler. Bununla ilgili de bir akademi kurulumuz var. Profesyonel ve işinin ehli insanlarla birlikte, onları hayallerine kavuşturacağımızı düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi