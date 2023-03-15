Serhat Parıl, 1983 yılında İzmir’de doğmuştur. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdi. Bir süre öğretmenlik yaptı. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’ nü kazandı. Halen oyunculuk bölümü 4. sınıf öğrencisi. Oyuncu birçok oyunlara katıldı. Bunların dışında seslendirme çalışmaları yaptı. Pandomim sanatıyla ilgilenmektedir. Çeşitli anaokullarında, etüt, eğitim ve kurs merkezlerinde drama eğitmenliği yaptı. Çeşitli tiyatrolarda çocuklarla drama – tiyatro ve pandomim çalışmaları yaptı, gösteriler sundu.

Filmografisi

2011 – Babam İçin

2013 – Medcezir

2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem

2016 – Cesur ve Güzel

2017 – Seven Ne Yapmaz

2020 – Bay Yanlış – Tolga Gürdağ

2021 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – Uğur

2021 – Baraj

2021 – Bonkis – Özgür

2021 – Maraşlı – Savcı Tolga Demirci

2021 – Kuruluş Osman

2022 – Sadakatsiz

2023 – Üç Kız Kardeş – Engin

2023- – Kraliçe

Tiyatro oyunları

Yalancı” Goldoni (Kerim Dündar)

Savaş ve Barış Tolstoy (Kerim Dündar)

Süper Maria (Sadık Yağcı)

Diğerleri Uyurken (Sibel Erdenk)

Bir Yaz Gecesi Rüyası Shakespeare

Gece Ömer Salgın(film)

Hayrola Karyola – Ferhan Şensoy

Gardiyan – Turan Oflazoğlu

Dünyanın Ortasında Bir Yer – Özen Yula

Orada Kimse Var mı – Cem Yalın

Orman Çocoğu Mougli Hakan Eren (çocuk oyunu)

Barut Fıçısı Dejan Dukovski

Kafkas Tebeşir Dairesi (Sadri Alışık Tiyatrosu)

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