Serhat Parıl, 1983 yılında İzmir’de doğmuştur. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdi. Bir süre öğretmenlik yaptı. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’ nü kazandı. Halen oyunculuk bölümü 4. sınıf öğrencisi. Oyuncu birçok oyunlara katıldı. Bunların dışında seslendirme çalışmaları yaptı. Pandomim sanatıyla ilgilenmektedir. Çeşitli anaokullarında, etüt, eğitim ve kurs merkezlerinde drama eğitmenliği yaptı. Çeşitli tiyatrolarda çocuklarla drama – tiyatro ve pandomim çalışmaları yaptı, gösteriler sundu.
Filmografisi
2011 – Babam İçin
2013 – Medcezir
2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem
2016 – Cesur ve Güzel
2017 – Seven Ne Yapmaz
2020 – Bay Yanlış – Tolga Gürdağ
2021 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – Uğur
2021 – Baraj
2021 – Bonkis – Özgür
2021 – Maraşlı – Savcı Tolga Demirci
2021 – Kuruluş Osman
2022 – Sadakatsiz
2023 – Üç Kız Kardeş – Engin
2023- – Kraliçe
Tiyatro oyunları
Yalancı” Goldoni (Kerim Dündar)
Savaş ve Barış Tolstoy (Kerim Dündar)
Süper Maria (Sadık Yağcı)
Diğerleri Uyurken (Sibel Erdenk)
Bir Yaz Gecesi Rüyası Shakespeare
Gece Ömer Salgın(film)
Hayrola Karyola – Ferhan Şensoy
Gardiyan – Turan Oflazoğlu
Dünyanın Ortasında Bir Yer – Özen Yula
Orada Kimse Var mı – Cem Yalın
Orman Çocoğu Mougli Hakan Eren (çocuk oyunu)
Barut Fıçısı Dejan Dukovski
Kafkas Tebeşir Dairesi (Sadri Alışık Tiyatrosu)