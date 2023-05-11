Yazar, şair Serhan Kurşun, ‘Uyandım’ isimli yeni şiir albümünü, dijital platformlarda edebiyatseverlerin beğenisine sundu. Serhan Kurşun, daha önce yayınlanan ‘Pinhan’ ve ‘Yaşamak’ isimli şiir albümlerinde olduğu gibi şiirlerini bu albümde de kendisi seslendiriyor.

Duygularını ve düşüncelerini en sade haliyle seslendirdiği yeni şiir albümünde aktaran Kurşun, satırlarına işlediği derin anlamlarla da edebiyatseverleri ortak bir noktada buluşturuyor. Dijital platformlarda hayat bulan ve hayatın tüm renklerine dokunan şiirler, aynı zamanda ilham alınacak bir dizi satır yaratıyor.

‘Uyandım Serhan Kurşun Şiirleri’ albümünde yer alan şiirler, özgün müzikleri ile de dikkat çekiyor. Toplam beş şiirden oluşan albüm, dinleyenleri on dört dakikalık duygusal ve düşünsel bir yolculuğa çıkartıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ