Jorge Jesus'u silen Fenerbahçe taraftarı, hocasını seçti! Herkes yaptıkları çağrıyı konuşuyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Konu hakkında birçok iddia ortaya atılırken farklı teknik adamların isimleri de Fenerbahçe ile anılıyor.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de taraftarların bir kısmı Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesini istedi. Sosyal medyada "Sergen Yalçın Fener'e" etiketi, yapılan paylaşımlar sonrası kısa sürede gündeminin ilk sıralarına yükseldi. Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sarı-lacivertlilerde taraftarın bir kısmı teknik direktör Jorge Jesus'a tepki gösterirken, gönüllerinde yatan hocayı da sosyal medyada açık açık ilan etti.

"SERGEN YALÇIN FENER'E"

Bir grup Fenerbahçe taraftarının açtığı "Sergen Yalçın Fener'e" etiketi kısa sürede gündemin zirvesine oturdu. Etikete destek veren taraftarlar, Jorge Jesus'un görevine son verilerek Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesini istedi. Fenerbahçe taraftarı hocasını seçti! Yaptıkları çağrı Türkiye gündeminde zirveye oynuyor

2.16'LIK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Jorge Jesus an itibarıyla Fenerbahçe'nin maçında 47 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 31 galibiyet alan sarı-lacivertlilerin, 10 beraberlik ve 6 yenilgisi var. Portekizli hoca, Fenerbahçe'nin başında 2.16'lık puan ortalaması tutturdu. Yapılan paylaşımların bazıları şöyle:

Sarı-lacivertli taraftarların birçoğu ise takımın başında Sergen Yalçın'ı görmek istiyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada Sergen Yalçın paylaşımları yapmaya başladı. Sarı-lacivertli taraftarların yaptığı paylaşımlar sonrası #SergenYalçınFenere hashtagi Twitter'da gündem oldu.