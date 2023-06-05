Sevilen Aile dizisi, Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı bir sezon finaliyle geçtiğimiz hafta ekranlara veda etti. Serenay Sarıkaya ise bir süre dinlendikten sonra, yine Ay Yapım'ın imzasını taşıyan ve Netflix'te yayınlanacak olan "Kimler Geldi, Kimler Geçti" adlı dizinin çekimlerine başlayacak. Sarıkaya'nın yanında yer alacak üç erkek partner de artık belli oldu.

Serenay Sarıkaya Kimler Geldi, Kimler Geçti kadrosuna dahil oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Serenay Sarıkaya, yeni dizide amcasının boşanma davaları konusunda uzman olan bir hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterine hayat verecek. Dizideki diğer başrol oyuncuları ise Ömer, Cem ve Sarp olarak belirlendi. Ömer karakterine Metin Akdülger, Cem karakterine Hakan Kurtaş hayat verecek. Sarp rolü ise ödüllü oyuncu Ahmet Rıfat Şungar tarafından canlandırılacak.