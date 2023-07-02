Serenay Sarıkaya, başrolünü üstlendiği Aile dizisinin sezon finali ve Alice Müzikali'nin sona ermesinin ardından iyi bir tatil yapma fırsatı buldu. Yunanistan tatilinin ardından Bodrum'u tercih eden ünlü oyuncu, konakladığı otelin plajında bir arkadaşıyla keyifli anlar geçirirken objektiflere yansıdı.

" Hayatımda kimse yok"

İstanbul'a dönüş yolunda olan Serenay Sarıkaya, Milas-Bodrum Havalimanı'nda basın mensupları tarafından görüntülendi. Oyuncuya erkek arkadaşıyla ilgili sorulan soruya cevap veren Sarıkaya, "Tatilim çok güzeldi, hem Yunanistan hem de Bodrum keyifli geçti. Yanımdaki arkadaşım sektörden biri, ancak hayatımda romantik bir ilişkim yok" şeklinde yanıtladı.