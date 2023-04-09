Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yazar Yonca Sencar, Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz'in başrolünde oldukları Şahmaran dizisi hakkında Netflix'in yetkilileri aleyhinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu ihlal suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Yazar Yonca Sencar, Şahmaran'ın 2016 yılında yazmış olduğu 239 sayfalık "Şahmeran İntikam" isimli kitabında alındığını duyurdu.

Sencar, avukatı Naim Karakaya aracılığıyla senarist Pınar Bulut, yapımcı Tims&B Stüdyo Film ve Organizasyon Sanayi Ticaret A.Ş. yetkilileri ve yayıncı Netflix yetkilileri aleyhinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu ihlal suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.