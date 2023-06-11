Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte, "Aile" dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşan Serenay Sarıkaya da tatiline hızlı bir başlangıç yaptı.

Yunanistan'da deniz kenarında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Sarıkaya, "Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın" notunu düşerek takipçilerini etkilemeyi başardı.

Tatilinin keyfini sürdüren ünlü oyuncu, bu kez kendisini siyahlar içinde objektif karşısına aldı. Uzun delikli çizmelerini, mini siyah bir elbiseyle kombinleyen Sarıkaya, gün batımında muhteşem bir poz verdi.

Serenay Sarıkaya'nın stilindeki değişiklik dikkat çekerken, paylaştığı fotoğrafa photoshop yaptığı iddia edildi.

Serenay Sarıkaya, fotoğrafçı Burcum Baygut'un objektifinden!

Serenay Sarıkaya, fotoğrafçı Burcum Baygut'un çektiği muhteşem kareleri paylaşarak, "Bugün de güneşi uğurladıysak çıkalım kardeşim. Evet, en yakın arkadaşım olağanüstü bir fotoğrafçı olduğu için çok şanslıyım" ifadelerini kullandı.