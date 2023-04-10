Netflix'in yeni dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti" isimli projede yer alacağı konuşulan Serenay Sarıkaya'dan sevindiren haber geldi.

Şahmeran dizisiyle birlikte Netflix'e ikinci proje yapacak olan Sarıkaya, "Kimler Geldi Kimler Geçti" için imza attığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Serenay Sarıkaya, dizinin yönetmenliğini yapacak olan Mert Baykal ile birlikte "Yine, YENİ, yeniden" diyerek not yazdı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi