Netflix'in yeni dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti" isimli projede yer alacağı konuşulan Serenay Sarıkaya'dan sevindiren haber geldi.

Serenay Sarıkaya'nın hayali gerçek oluyor - Magazin Haberleri

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Şahmeran dizisiyle birlikte Netflix'e ikinci proje yapacak olan Sarıkaya, "Kimler Geldi Kimler Geçti" için imza attığı öğrenildi.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Serenay Sarıkaya, dizinin yönetmenliğini yapacak olan Mert Baykal ile birlikte "Yine, YENİ, yeniden" diyerek not yazdı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi