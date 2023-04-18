Şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde oynayan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz bölümde "Yaramızda Kalsın " isimli parçayı seslendirmiş ve seyirciden tam not almıştı. 

Serenay Sarıkaya'nın, Alice Müzikali'ne Güllü'nün 'Sabah Olmadan' şarkısını söyleyerek hazırlandığı! - YouTube

Ünlü oyuncu dün akşam Alice Müzikali kulisinde makyajı yapıldığı esnada Güllü'nün " Sabah Olmadan" isimli şarkısını dinlerken eşlik ettik. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Sarıkaya'ya binlerce yorum ve beğeni geldi.

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Kaynak: Yenigün Haber Merkezi