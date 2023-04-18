Şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde oynayan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz bölümde "Yaramızda Kalsın " isimli parçayı seslendirmiş ve seyirciden tam not almıştı.
Ünlü oyuncu dün akşam Alice Müzikali kulisinde makyajı yapıldığı esnada Güllü'nün " Sabah Olmadan" isimli şarkısını dinlerken eşlik ettik. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Sarıkaya'ya binlerce yorum ve beğeni geldi.
#AliceMüzikali kulisinden Serenay Sarıkaya💖 #SerenaySarıkaya pic.twitter.com/HilI3TmfXJ— Serenay Sarıkaya News (@SrnySrkyssFan) April 17, 2023
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi