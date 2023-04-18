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Ünlü oyuncu dün akşam Alice Müzikali kulisinde makyajı yapıldığı esnada Güllü'nün " Sabah Olmadan " isimli şarkısını dinlerken eşlik ettik. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Sarıkaya'ya binlerce yorum ve beğeni geldi.

Şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde oynayan Serenay Sarıkaya , geçtiğimiz bölümde "Yaramızda Kalsın " isimli parçayı seslendirmiş ve seyirciden tam not almıştı.