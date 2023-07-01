Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler ve Nur Sürer gibi ünlü isimlerle birlikte başrolleri paylaştığı Aile dizisinin sezon finalinden hemen sonra Bodrum'a giderek doğum gününü kutladı. Tatil anlarını özel pozlarla belgeleyen Sarıkaya, sosyal medya hesabında paylaşımlarını takipçileriyle paylaştı.

Serenay Sarıkaya'nın yeni doğan notuyla paylaştığı fotoğraflar;

1992 yılında 1 Temmuz doğan Serenay Sarıkaya, doğum gününe özel paylaştığı pozlarda "Newborn" (Yenidoğan) notunu kullanarak bikinili fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun mükemmel fiziksel görünümü, hayranlarından gelen övgülere maruz kaldı.

Sosyal medya platformu Instagram'da 9.9 milyon takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya, son paylaşımlarını sadece 24 saat içinde yaklaşık 340 bin beğeni ve binlerce yorum geldi.

Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı pozlara yönelik olarak "Serenay'ın etrafında bir Serenay aurası var", "Seni seviyoruz ve hayranız, mükemmelsin", "Doğum günün kutlu olsun, aşk kadını", "Sen nasıl bir güzelliksin Serenay" gibi yorumlar yapıldı. Takipçileri, dünyanın en güzel kadını olduğunu ifade ettiler.