Müziğe küçük yaşlarda ilgi duymaya başlayan, güzelliğiyle ve sesiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Seren Sındık, müzikal kariyerinde profesyonel bir adım daha atarak yeni şarkısı "Bana Müsade"yi yayınladı.

Daha önce birkaç cover çalışmasını yayınlayan Seren Sındık, bu kez sözü ve müziği Alp Civan Yörük'e ait olan teklisiyle dinleyicisine merhaba dedi. Şarkının yenilikçi ve eğlenceli düzenlemesinde ise Doğukan Aydın'ın imzası yer alıyor.

Konservatuvar eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra uzun yıllar müzik öğretmenliğini yapan Seren Sındık, bir süre önce “O ses Türkiye“ adlı ses yarışmasına katılarak jüri üyelerinden Murat Boz’u performansıyla etkilemeyi başarmış ve kendisiyle yarışmada düet yaparak büyük alkış toplamıştı.

Uzun yıllardır müzikle iç içe olan ve yoğun sahne takvimine de hız kesmeden devam eden genç sanatçı şimdilerde yeni şarkısını dinleyicisiyle buluşturmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Sanatçının yaz aylarında izleyicisinin içini ısıtacak kıpır kıpır klibini ise Yunus Can Akıl çekti.

Seren Sındık'ın yeni şarkısı "Bana Müsade" Kerey Production etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında.