Seren Serengil uzatmalı sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'dan, ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Geçtiğimiz aylarda tüm Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde annesini kaybeden Mustafa Rahman Tohma'nın Serengil'i aldatıp aldatmadığı merak konusu oldu.

Serengil, "Umarım hiçbir kadın benim uyandığım sabaha uyanmaz" sözleriyle paylaşımına uzun bir mesaj yazdı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi