Aldatıldığını belirten ve birkaç gün önce sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'dan ayrılan Seren Serengil bugün yaptığı açıklamada Tohma'nın intihar edeceğini yakın arkadaşlarına mesaj attığını söyledi.

Serengil, Mustafa Rahman Tohma'nın evli olduğunu belirterek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel günlerimiz oldu. Mustafa'dan hiçbir şey istemedim ona kol kanat gerdim. Üzüldüm, kandırıldım... Gözümle görmedim ama ondan böyle bir şey beklemezdim beni yanılttı. Onun için kötü bir şey söylemek istemiyorum. Yolu açık olsun" dedi.

Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen büyük depremde Hatay'da annesini kaybeden Tohma, ınstagram hesabından aldatma iddialarını kabul etmeyerek, "Çok kötü zamanlardan geçtim, geçiyorum. Annemi kaybettim yaşadığım evim, çiftliğim, şehrim, anılarım her şeyim gitti. Bu süreçte birçok kişi tanıdık, tanımadık beni aradı, hep konuştum. Konuşmak, dertleşmek iyi geldi ve bu süreçte yardım ve destek amaçlı aradığını söyleyen bir kişinin ilgisi alakası rahatsızlık boyutuna ulaştı. Seren'den bu durumu saklamak zorunda kaldım. Dört yıldan beri gözümden sakındığım her şeyden çok sevdiğim kadını istemeden de olsa özdüm. Haklıdır ama benim de kötü bir niyetim yoktu. Kendisinden özür diliyorum ve onu çok seviyorum" dedi.

Seren Serengil, yaşanan bu olaydan sonra ayrıldığı sevgilisi Tohma'nın evine geldiği ve ondan özür dilediğini duyurdu. Barışmak istemediğini belirten Serengil, "İkna olmadım. Telefon kayıtlarını istedim, veremedi. Evden kovdum. 'Kendimi öldürürüm' diye arkadaşlarıma mesaj atmış. Çok endişeleniyorum. Bütün bunlara sebep olan ahlaksız kadın kocasının kollarında uyuyor şimdi ama bu çocuğa bir şey olsun ben soracağım sana! Senin de kim olduğunu açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi