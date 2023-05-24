Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, belediyeden özel bakım hizmeti alan Serebral Palsi hastası Selim Can Tavşan’a sürpriz yaparak 32. yaş gününü kutladı. İşte detaylar...

Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkının özel günlerinde de onların yanında oluyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, belediyeden öz bakım hizmeti alan Serebral Palsi hastası Selim Can Tavşan’a doğum günü sürprizi yaparak 32. yaş gününü kutladı. Büyük bir mutluluk yaşayan aile, özel günlerinde onları yalnız bırakmadıkları için başta Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti. Doğum günü kutlamasının ardından Selim Can’ın saç ve sakal tıraşı yapıldı.

“Dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz”

Vatandaşların mutluluklarına ortak olmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gökşen Ayözen, “Hizmet verdiğimiz Selim Can’ın doğum günü olduğunu öğrendik ve ekip arkadaşlarımızla birlikte bugünü onunla paylaşmak istedik. Kendisine nice güzel yaşlar diliyorum” dedi. Beylikdüzü Belediyesi’nin yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlara; ev temizliği, öz bakım, kuaför ve sıcak yemek gibi hizmetler verdiğini de dile getiren Ayözen, “Dayanışmayı büyütmeye ve komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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