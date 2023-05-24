Serebral palsi (CP), beyinde doğum öncesi, doğum sırasında veya ilk yaşam yıllarında oluşan bir hasar veya anormal gelişme sonucu ortaya çıkan, hareket yeteneğini etkileyen kalıcı bir durumu ifade eder. Bu durum, kişinin kaslarını kontrol etme yeteneğini etkileyerek hareket ve koordinasyonunu zorlaştırabilir. Hastalığın derecesi ve semptomları kişiden kişiye değişir; bazılarında yürüme zorluğu olabilirken, bazıları karmaşık hareketleri gerçekleştirmekte zorluk yaşayabilir.

Serebral palsi dört ana formda görülür: Spastik, diskinetik, ataksik ve mikst. Spastik serebral palsi, en yaygın görülen form olup, kas sertliği ile karakterizedir. Diskinetik serebral palsi, genellikle kişinin ellerinde, kollarında veya bacaklarında istemsiz hareketlere neden olurken, ataksik serebral palsi, kişinin denge ve koordinasyon yeteneğini etkiler. Mikst serebral palsi ise birden fazla türün özelliklerini içerir.

Serebral palsi tedavisinde genellikle multidisipliner bir yaklaşım benimsenir ve bir dizi uzmanın katılımını gerektirir. Bu uzmanlar arasında fizyoterapistler, ergoterapistler, dil ve konuşma terapistleri, psikologlar ve diğer sağlık profesyonelleri bulunur. Tedavi sürecinin ana hedefi genellikle kişinin bağımsızlık düzeyini ve yaşam kalitesini artırmaktır. Bu zorlukları yaşayan kişilere ve ailelerine destek sağlamak ve onların yaşam kalitesini yükseltmek için birçok farklı tedavi ve destek yaklaşımı bulunmaktadır.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, daha iyi anlaşılan bu durumla baş etmek için daha etkili stratejiler ve tedaviler geliştirmeye yardımcı olmuştur. Ayrıca, toplumun serebral palsi konusunda daha fazla farkındalık kazanması, bu kişilere daha fazla destek ve anlayış sağlama konusunda da önemlidir.

Serebral palsi derecesi kişiden kişiye değişir. Bazı insanlar yürümekte zorluk çekebilir, diğerleri ise yardımsız yürüyebilir. Bazı insanlar hafif el titremesi yaşarken, diğerleri daha karmaşık hareketleri gerçekleştirmekte zorluk çekebilir. İletişim becerileri, öğrenme yeteneği ve davranış da etkilenebilir.

Serebral palsinin çeşitli formları vardır, bunlardan bazıları şunlardır:

Spastik serebral palsi: Bu en yaygın formdur ve kas sertliği ile karakterizedir. Kişinin hareketleri sınırlı ve hantal olabilir. Diskinetik serebral palsi: Bu formda olan kişiler genellikle ellerinde, kollarında veya bacaklarında istemsiz hareketler yaşarlar. Ataksik serebral palsi: Bu, kişinin denge ve koordinasyon yeteneğini etkileyen daha az yaygın bir formdur. Mikst serebral palsi: Bu tür, birkaç türün özelliklerini içerebilir.

Serebral palsi tedavisi genellikle bir dizi uzmana dahil olan multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Fizyoterapistler, ergoterapistler, dil ve konuşma terapistleri, psikologlar ve diğer sağlık profesyonelleri tedavi planının bir parçası olabilir. Tedavinin amacı genellikle kişinin bağımsızlık düzeyini ve yaşam kalitesini artırmaktır

Yenigün Haber Merkezi