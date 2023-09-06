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Müziğe uzun zaman ara verdikten sonra tekrar dönen Arabesk Pop müziğinin sevilen ismi Serdem Coşkun, yeni şarkısı Kahperengi Gözler'' ile arabeskseverlerle buluşuyor. Alçak, Aşkın Ateşten Gömlek, Aşk Senin Adın gibi şarkılarla hafızalara kazınan Coşkun, yeni single’ı Kahperengi Gözler’i Modern Arabesk Pop soundunda hazırladı.

Bu zamana kadar şarkılarında aşk ve ihaneti konu alan söz yazarı besteci Serdem Coşkun, Kahperengi Gözler’de ise aşk acısı çekenlere hayatta daha büyük acılar olduğunu anlatmaya çalışıyor. Şarkının klibi Sofa Sanat tarafından değişik dış ve iç mekanlarda çekildi. İlk 2 günde sosyal medyada yüksek izlenmeler alan kahperengi gözler şarkısı ihanete uğramış aşklar için tercih edilecek bir şarkı sunuyor.