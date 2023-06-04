Geçtiğimiz akşam ünlü bir mekanda sahne alan Serdar Ortaç, seyircilere sevindirici bir haber verdi. Sanatçı, hastalığını tamamen yendiğini açıkladı ve bu durumu kutlamak için o geceki konserde birlikte eğlenmek istediklerini söyledi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ortaç, ayrıca yeni projelerini de duyurdu.

"Almanya Turnesine Çıkıyorum"

Ortaç, mekanı ve sahneyi çok sevdiğini belirtti ve sezon boyunca burada konserler verdiğini dile getirdi. Yaz aylarında ise Almanya turnesine çıkacağını ve Almanya'ya gideceğini söyledi. Ardından Türkiye'deki yazlık yerlerde konserler vermeyi planladığını da ekledi.

Serdar Otaç Çakal Düeti

Ünlü şarkıcı, heyecan verici bir düet projesiyle de gündemde olduğunu açıkladı. Rapçi Çakal ile birlikte çalışacaklarını belirten Ortaç, sevenlerini güzel ve farklı bir düetin beklediğini sözlerine ekledi. Bu projenin hazırlıkları içinde olduklarını da dile getirdi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi