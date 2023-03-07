Condé Nast Traveller, World Luxury Hotel & Spa Awards gibi Dünya çapında önemli yayınlar tarafında Avrupa’nın en iyi 20’sinde yer alan Caresse Bodrum’un Genel Müdürlüğünü üstlenen Serdar M. Baş, 1989 yılında başladığı turizm-otelcilik kariyeri boyunca Amerika, İtalya, Avusturya, Mısır, Katar, Dubai, Abu Dhabi gibi ülkelerin dünyaca ünlü otellerinde yöneticilik ve danışmanlık görevlerini üstlendi. Bugüne kadar sırasıyla Club Aldiana, Royal Caribbean Cruise Line , Hillside Beach Club, Club Marco Polo , Cesars Hotels & Resorts, Lykia World, Kervansaray Bodrum, Divan Palmira, Ece Saray Marina& Resort, Premire Le Reve, Sheraton Çeşme, Almana Group, Rixos Göcek, Baron Hotels & Resorts otellerinde yöneticilik ve Genel Müdürlük, Helis Hospitality’de ise CEO pozisyonunu üstlendi. Almanca ve İngilizce dillerini bilen Baş, stratejik yönetim ve organizasyon konusunda doktora eğitiminden yararlanarak kariyer yönetimi ve stratejik yönetim dersleri vermiştir. Baş, gastronomiye ilgisinin yanı sıra hobi olarak, tracking ve wellbeing ile ilgilenirken, yoga ve meditasyon konusunda ustalaşmaya çalışmaktadır.

YENİGİN HABER MERKEZİ