Seranay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Annesi Ümran Sarıkaya, babası Mustafa Sarıkaya’dır. Bir süre ailesi ile Antalya’da yaşamıştır. Henüz 7 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasından sonra annesi ile birlikte İstanbul’da taşınmıştır. İlkokul ve ortaokul eğitimini Antalya’da tamamlamıştır. Sonrasında ise yine Antalya’da olan Saime Salih Konca Lisesi’nden mezun olmuştur.
Uzun bir süre voleybol oynamıştır ve basketbol ile ilgilenmiştir. Ayrıca bir süre tenis oynayan Serenay Sarıkaya, kariyeri öncesinde bir süre latin danslarıyla da ilgilenmiştir.
2006 yılında Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen “Avrupa Gençler Güzellik Yarışması”nda, Türkiyeyi temsil etme hakkı kazanmış ve bu yarışmada “Jüri Özel Ödülü”nü almıştır. 2010 yılında katıldığı “Türkiye Güzellik Kraliçesi” yarışmasında ise ikinci olmuştur.
2006 yılında Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması’nda jüri özel ödülü almasının ardından, Şahin Alpaslan’ın yönettiği “Şaşkın” isimli filmde “Itır” karakterini canlandırmıştır. 2008 yılında Sinan Çetin’in yönetmenliğinide Murat Şeker’in yaptığı “Plajda” isimli ikinci sinema filminde “Aslı” karakterini canlandırmıştır. Ayrıca başrolünü yine Sinan Çetin tarafından yapılan ve Celal Çimen tarafından yönetilen “Peri Masalı” isimli fantastik dizide iyilik perisi “Talya” karakterini canlandırmıştır. Bu dizide Ayşen Gruda, Altan Günbay, Şahap Sayılgan gibi isimlerle birlikte rol almıştır. Aynı yıl “Limon Ağacı” isimli dizide “Peri” karakterini canlandırmıştır. Kaan Urgancıoğlu ile birlikte başrolü paylaştığı dizi onuncu bölüm sonunda yayından kaldırılmıştır. Dizinin sona ermesinin ardından yine 2008 yılında “Adanalı” isimli dizide “Sofia” karakteri ile rol alan Serenay Sarıkaya, bu dizi sayesinde yoğun ilgi görmüş ve tanınmıştır.
Filmografisi
Sinema
2006 Şaşkın
2008 Plajda
2010 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin Seslendirme
2011 Hoşçakal
2013 Behzat Ç. Ankara Yanıyor
2016 İkimizin Yerine
Televizyon
2008 Peri Masalı
2008 Limon Ağacı
2008-2010 Adanalı
2010, 2015, 2016 Beyaz Show Konuk
2010-2013 Lale Devri
2013 Yer Gök Aşk
2013-2015 Medcezir
2016 3 Adam Konuk
2019 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Konuk
2022 İbrahim Selim ile Bu Gece
2023- Aile
İnternet
2017-2018 Fi
2023 Alice Müzikali
2023- Şahmaran
Reklam
2014 Elidor
2014-2016 Mavi
2017-2020 Head&Shoulders
2018 Mavi
2020 Mavi
2021 Bvlgari
2021- Akbank
2021- Mavi
Tiyatro oyunları
2019 – Günümüz Alice Müzikali Alice
Ödülleri ve Adaylıkları
2010 Miss Turkey / 2.lik
2013 Elle Style Ödülleri En Stil Saç Medcezir
2014 Karadeniz Teknik Üniversitesi Ödülleri / En İyi Kadın Oyuncu
2014 13. Magazinci.com Ödülleri / En İyi Kadın Oyuncu
2014 İstanbul Teknik Üniversitesi Ödülleri / En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
2014 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ödülleri / En İyi Kadın Oyuncu
2014 3. Kristal Fare Medya Ödülleri / En İyi Kadın Oyuncu
2014 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Kadın Oyuncu
2014 5. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri / En İyi Drama Dizisi Kadın Oyuncusu
2014 GQ Türkiye Men Of The Year Ödülleri/ Yılın Kadını
2014 5. İMK Sosyal Medya Ödülleri / En İyi Kadın Oyuncu
2015 13. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri / En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu
2015 5. Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri / Yılın En İyi Kadın Tv Oyuncusu
2015 1. Türkiye Gençlik Ödülleri / En İyi Kadın Oyuncu
2015 Arel Üniversitesi 4. Medya ve Sanat Ödülleri / En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu
2015 Ege Üniversitesi 4. Medya Ödülleri / En İyi Kadın Oyuncu
2015 Kayahan Medya ve Sanat Ödülleri / Yılın En İyi Kadın Oyuncusu
2015 MGD 21. Altın Objektif Ödülleri / En İyi Drama Kadın Oyuncusu
2015 6. Quality of Magazine Dergisi Ödülleri / En Quality Kadın Oyuncu
2015 42. Pantene Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Kadın Oyuncu
2017 24. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri / Yılın En Başarılı Kadın Film Oyuncusu / İkimizin Yerine
2017 12. İTÜ Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri / Yılın Kadın Film Oyuncusu
2017 4. Mersin Altın Palmiye Ödülleri / Yılın Kadın Sinema Oyuncusu
2017 . Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri / Yılın En İyi Kadın Oyuncusu / Fi
2017 6. Fashion Tv Moda Ödülleri / Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu
2017 6. Ayaklı Gazete Ödülleri / En İyi Kadın Oyuncu
2018 16. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri / En Beğenilen Kadın Dizi Film Oyuncusu
2018 12. GSÜ EN Ödülleri / En İyi Kadın Dizi/Sinema Oyuncusu
2018 Marketing Türkiye Yıln Cool Markaları En Cool Kadın Marka Yüzü
2018 30. Kristal Elma Ödülleri
2019 MEF Okulları Fark Yaratanlar Ödülü
2020 18. YTÜ Yılın Yıldzları Ödülleri / Yılın En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu / Alice Müzikali
2020 8. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri / Yılın En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu
2020 İstanbul Üniversitesi 6. Altın 61 Ödülleri / Yılın En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu
2020 4. Social Media Awards Yılın En İyi Instagram Kadın Oyuncusu
2021 Mavi Elma Ödülleri Yılın Reklam İş Birliği Mavi
2022 Yılın Mimar Sinanları Yılın Mimar Sinan’ı Alice Müzikali
8. Elle Stil Ödülleri Yılın Marka İşbirliği Bulgari