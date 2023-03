Seranay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Annesi Ümran Sarıkaya, babası Mustafa Sarıkaya’dır. Bir süre ailesi ile Antalya’da yaşamıştır. Henüz 7 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasından sonra annesi ile birlikte İstanbul’da taşınmıştır. İlkokul ve ortaokul eğitimini Antalya’da tamamlamıştır. Sonrasında ise yine Antalya’da olan Saime Salih Konca Lisesi’nden mezun olmuştur.

Uzun bir süre voleybol oynamıştır ve basketbol ile ilgilenmiştir. Ayrıca bir süre tenis oynayan Serenay Sarıkaya, kariyeri öncesinde bir süre latin danslarıyla da ilgilenmiştir.

2006 yılında Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen “Avrupa Gençler Güzellik Yarışması”nda, Türkiyeyi temsil etme hakkı kazanmış ve bu yarışmada “Jüri Özel Ödülü”nü almıştır. 2010 yılında katıldığı “Türkiye Güzellik Kraliçesi” yarışmasında ise ikinci olmuştur.

2006 yılında Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması’nda jüri özel ödülü almasının ardından, Şahin Alpaslan’ın yönettiği “Şaşkın” isimli filmde “Itır” karakterini canlandırmıştır. 2008 yılında Sinan Çetin’in yönetmenliğinide Murat Şeker’in yaptığı “Plajda” isimli ikinci sinema filminde “Aslı” karakterini canlandırmıştır. Ayrıca başrolünü yine Sinan Çetin tarafından yapılan ve Celal Çimen tarafından yönetilen “Peri Masalı” isimli fantastik dizide iyilik perisi “Talya” karakterini canlandırmıştır. Bu dizide Ayşen Gruda, Altan Günbay, Şahap Sayılgan gibi isimlerle birlikte rol almıştır. Aynı yıl “Limon Ağacı” isimli dizide “Peri” karakterini canlandırmıştır. Kaan Urgancıoğlu ile birlikte başrolü paylaştığı dizi onuncu bölüm sonunda yayından kaldırılmıştır. Dizinin sona ermesinin ardından yine 2008 yılında “Adanalı” isimli dizide “Sofia” karakteri ile rol alan Serenay Sarıkaya, bu dizi sayesinde yoğun ilgi görmüş ve tanınmıştır.

Filmografisi

Sinema

2006 Şaşkın

2008 Plajda

2010 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin Seslendirme

2011 Hoşçakal

2013 Behzat Ç. Ankara Yanıyor

2016 İkimizin Yerine

Televizyon

2008 Peri Masalı

2008 Limon Ağacı

2008-2010 Adanalı

2010, 2015, 2016 Beyaz Show Konuk

2010-2013 Lale Devri

2013 Yer Gök Aşk

2013-2015 Medcezir

2016 3 Adam Konuk

2019 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Konuk

2022 İbrahim Selim ile Bu Gece

2023- Aile

İnternet

2017-2018 Fi

2023 Alice Müzikali

2023- Şahmaran

Reklam

2014 Elidor

2014-2016 Mavi

2017-2020 Head&Shoulders

2018 Mavi

2020 Mavi

2021 Bvlgari

2021- Akbank

2021- Mavi

Tiyatro oyunları

2019 – Günümüz Alice Müzikali Alice

Ödülleri ve Adaylıkları

2010 Miss Turkey / 2.lik

2013 Elle Style Ödülleri En Stil Saç Medcezir

2014 Karadeniz Teknik Üniversitesi Ödülleri / En İyi Kadın Oyuncu

2014 13. Magazinci.com Ödülleri / En İyi Kadın Oyuncu

2014 İstanbul Teknik Üniversitesi Ödülleri / En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

2014 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ödülleri / En İyi Kadın Oyuncu

2014 3. Kristal Fare Medya Ödülleri / En İyi Kadın Oyuncu

2014 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Kadın Oyuncu

2014 5. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri / En İyi Drama Dizisi Kadın Oyuncusu

2014 GQ Türkiye Men Of The Year Ödülleri/ Yılın Kadını

2014 5. İMK Sosyal Medya Ödülleri / En İyi Kadın Oyuncu

2015 13. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri / En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu

2015 5. Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri / Yılın En İyi Kadın Tv Oyuncusu

2015 1. Türkiye Gençlik Ödülleri / En İyi Kadın Oyuncu

2015 Arel Üniversitesi 4. Medya ve Sanat Ödülleri / En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu

2015 Ege Üniversitesi 4. Medya Ödülleri / En İyi Kadın Oyuncu

2015 Kayahan Medya ve Sanat Ödülleri / Yılın En İyi Kadın Oyuncusu

2015 MGD 21. Altın Objektif Ödülleri / En İyi Drama Kadın Oyuncusu

2015 6. Quality of Magazine Dergisi Ödülleri / En Quality Kadın Oyuncu

2015 42. Pantene Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Kadın Oyuncu

2017 24. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri / Yılın En Başarılı Kadın Film Oyuncusu / İkimizin Yerine

2017 12. İTÜ Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri / Yılın Kadın Film Oyuncusu

2017 4. Mersin Altın Palmiye Ödülleri / Yılın Kadın Sinema Oyuncusu

2017 . Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri / Yılın En İyi Kadın Oyuncusu / Fi

2017 6. Fashion Tv Moda Ödülleri / Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

2017 6. Ayaklı Gazete Ödülleri / En İyi Kadın Oyuncu

2018 16. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri / En Beğenilen Kadın Dizi Film Oyuncusu

2018 12. GSÜ EN Ödülleri / En İyi Kadın Dizi/Sinema Oyuncusu

2018 Marketing Türkiye Yıln Cool Markaları En Cool Kadın Marka Yüzü

2018 30. Kristal Elma Ödülleri

2019 MEF Okulları Fark Yaratanlar Ödülü

2020 18. YTÜ Yılın Yıldzları Ödülleri / Yılın En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu / Alice Müzikali

2020 8. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri / Yılın En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu

2020 İstanbul Üniversitesi 6. Altın 61 Ödülleri / Yılın En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu

2020 4. Social Media Awards Yılın En İyi Instagram Kadın Oyuncusu

2021 Mavi Elma Ödülleri Yılın Reklam İş Birliği Mavi

2022 Yılın Mimar Sinanları Yılın Mimar Sinan’ı Alice Müzikali

8. Elle Stil Ödülleri Yılın Marka İşbirliği Bulgari

