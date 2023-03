Güzelliğin sınır tanımayan gücü Sephora, muhteşem indirim fırsatlarını 10-19 Mart tarihleri arasında güzellik tutkunlarıyla buluşturuyor. Sephora’nın birbirinden çok sevilen kampanyalı ürünleri, bahara taze bir başlangıç yapmanızı sağlayacak!

Dünyaca ünlü markaların ürünlerini kozmetik ve güzellik severlerle buluşturan Sephora, 10-19 Mart tarihleri arasında cilt bakımı, parfüm ve makyaj kategorilerinde seçili ürünlerde geçerli olacak avantajlı kampanyalar sunuyor. Geniş seçkisiyle dikkat çeken Mart indirimi, baharı yenilenerek karşılamanız için eşsiz bir bakım deneyimi sunuyor.

Kampanya kapsamında Sephora, seçili markalarda Black ve Gold Kart müşterilerine özel %20 ek indirim fırsatı sunuyor. Sephora Gold Kart kullanıcıları ek olarak 9 Mart saat 20.00’ da geçerli olacak ön satış imkânı ile çeşitli ürünlere avantajlı fiyatlarla sahip olabiliyor. Sephora Gold Kart müşterileri 10.000 TL üzeri alışverişlere özel %25 indirimden de faydalanabiliyor.

Sephora mağazalarında ve sephora.com.tr’de geçerli olan kampanyanın cilt bakım kategorisinde Estee Lauder’in Onarıcı Gece Serumu, Olaplex’in saç kusursuzlaştırıcı formülü Hair Perfector ve La Mer’in The Concentrate serumu ön plana çıkıyor.

Mart indiriminin makyaj kategorisinde dikkat çeken ürünler arasında Benefit’in Esnek ve Yumuşak Kaş Sabitleyicisi, Sephora Collection’ın Satin Bitişli Always Red Mat Ruju ve Size Up Maskarası, parfüm kategorisinde de Yves Saint Laurent’ in Libre Intense ve Versace’nin Crystal Noir kokuları kampanyada yer alan ürünler arasında yerini alıyor.

