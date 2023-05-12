Meclis Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

''Aniden ortaya çıkan şok edici olaylar konusunda bakmak lazım bu olaylardan kim çıkar elde etmeyi arzu ediyor derdi Mahir Kaynak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Rusya'yı suçlayan açıklamaları oldu. Birisi tamamen FETÖ'cü bir yöntem ve operasyon yürüten eski bir gazetecinin kontrolünde gelişen bir ortam var. Bunları görünce, Rusya açıklamasını bunun üstünü örten bir açıklama olarak gördüm ben.

Operasyonun bir ayağı da enteresan şekilde anket firmalarıydı. Birçok anket firması ortaya çıkıyor, bunlar seçim sonrası kayboluyor. Muharrem İnce'nin istifası günü anket açıklaması yapıldı. İki anket arasında 4 puanlık bir artış var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyunu 50'ye yakın bir yerde gösteriyorlar, Muharrem İnce'nin oyunu da 1 civarında gösteriyorlar. Yani, Sayın İnce çekilirse 1. turda Kılıçdaroğlu kazanacak mesajı veriyorlar. 7 gün önceki anketlerle çelişen bir operasyon çalışması belli olan bir husus.'' dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ