TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, depremin etkin olduğu coğrafyada yer aldığına işaret ederek, "Bundan sonra daha orta ve uzun vadede, daha kalıcı olarak hangi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda da bazı adımlar atılmalı. Atılacak inşallah." dedi. Şentop, Sur ilçesinde, Dicle Nehri kıyısında 136 dönüm alan üzerinde kurulumu süren çadır kentteki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlere, "yüzyılın felaketi" denildiğini anımsatan Şentop, ancak tarihi binaların da yıkıldığı dikkate alındığında, birkaç yüzyıldır gerçekleşmemiş büyüklükte bir felaketle karşı karşıya kalındığını söyledi. Mustafa Şentop, bölgeye gelip gördükten sonra felaketin, tasavvur edilenden daha büyük olduğunun anlaşıldığını vurgulayarak, "Sadece bizim şahsi yorumumuz, arkadaşlarımızın yorumu değil, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü de geldi, bölgeyi gezdi. 'Yüzyılın en yıkıcı afetiyle karşı karşıyayız' diye açıklama yaptı." ifadesini kullandı. Pazar ve pazartesi, deprem bölgesindeki bazı illeri ziyaret ettiğini, bugün de kalan illere gideceğini anlatan Şentop, devlet olarak daima vatandaşın yanında olduklarını göstermek, taziyelerini ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletmek için bölgeyi ziyaret ettiğini kaydetti. Depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, Türkiye'ye başsağlığı dileyen Şentop, "Devletimiz çok hızlı bir şekilde ilk saatlerden itibaren önce arama kurtarma çalışmalarıyla faaliyete geçti. Daha sonra bunlar tamamlandıkça vatandaşlarımızın diğer taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere yoğun bir şekilde çalışmalar sürdürülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları karşılanacak"

TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır'daki çalışmalar hakkında bilgi aldığını aktararak, "Burada büyük ölçüde arama kurtarma ve enkazın kaldırılması yönündeki çalışmalar tamamlanmak üzere. Vatandaşlarımızın bilhassa barınma ihtiyacıyla ilgili olarak birçok yerde çadırlar kurulmuş. Burada da şimdilik 1400 daha sonra 2 bin 200'e ulaşacak bir sayıda çadırla vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları karşılanacak." diye konuştu. Hastanede tedavi altındaki vatandaşları ziyaret ettiğini dile getiren Şentop, böyle büyük felaketin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Şentop, kısa ve orta vadede depremden zarar gören vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin organize edilip karşılanmasının önemine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde atılacak adımları detaylı olarak dün açıkladığını hatırlattı. Meclis Başkanı Şentop, "Depremin etkin olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bundan sonra daha orta ve uzun vadede, daha kalıcı olarak hangi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda da bazı adımlar atılmalı. Atılacak inşallah." görüşünü paylaştı. Felaketin başından itibaren devlet ve milletin el ele verdiğine, Türkiye'nin her yerinden hali vakti yerinde olan olmayan bütün vatandaşların, her türlü imkanlarını deprem bölgesine yönlendirdiklerine dikkati çeken Şentop, şöyle devam etti: "Vatandaşlarımız büyük bir dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiler. Allah razı olsun. Milletimizin karakteri budur. Zor zamanlarda her türlü görüş farklılıklarını, şahsi ihtilafları bir kenara bırakarak beraber olmak, birlikte hareket etmek, milletimizin temel karakteridir. Hamdolsun. Başka ülkelerde görülmeyen bir husustur. İnşallah devlet ve millet olarak bu felaketin üstesinden gelebilecek güce, kudrete sahibiz; en kısa zamanda bunu başaracağız." Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Diyarbakır'da depremzedeler için kurulan çadırları inceledi; AFAD İl Müdürü İlami Çakmak ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ile Ebubekir Bal, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, AK Parti MKYK üyeleri Alaattin Parlak ile Abdurrahman Kurt, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da incelemelerde yer aldı. TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı; geçmiş olsun dileklerini iletti. (AA)